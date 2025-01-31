Пермский депутат начнет производить хамон

Планируется, что «Петровский мясной дом» будет производить до 300 кг деликатесов в месяц. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. рублей. Купить премиальную колбасу можно будет в частных магазинах Прикамья. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млн рублей. Камера для выпуска продукта приобретена в Калуге и уже установлена на базе действующей производственной линии.