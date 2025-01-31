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Posted 31 января, 04:06

Published 31 января, 04:06

Modified 31 января, 04:08

Updated 31 января, 04:08

Пермский депутат начнет производить хамон

Пермский депутат начнет производить хамон

31 января 2025, 04:06
Фото: kandinsky.
Испанский деликатес уже производится на одном из предприятий Прикамья.

Депутат Заксобрания Пермского края от Коми-Пермяцкого округа Алексей Петров займется производством хамона и колбасы премиального качества. Деликатесы будут изготавливать на мясокомбинате в Кудымкаре, принадлежащем парламентарию, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Планируется, что «Петровский мясной дом» будет производить до 300 кг деликатесов в месяц. Цена за 1 кг продукта составит от 1 тыс. рублей. Купить премиальную колбасу можно будет в частных магазинах Прикамья. Общий объем инвестиций оценивается в 6 млн рублей. Камера для выпуска продукта приобретена в Калуге и уже установлена на базе действующей производственной линии.

На данный момент в Пермском крае работает только один завод по производству хамона. Сыровяленый продукт из оленины выпускает ООО «Оленья застава плюс», управляющее одноименным предприятием в Оханском районе. 1 кг деликатеса стоит 5,3 тыс. рублей.

По данным Kartoteka.ru, Алексей Петров — единственный учредитель и директор ООО «Маркетинг», которое арендует и управляет собственной или арендованной недвижимостью в Кудымкаре. Депутат является основателем мясокомбината «Петровский мясной дом». Кроме того, предприниматель развивает в Коми-Пермяцком округе заведения общественного питания, например ресторан «Национальный», кафе «Телега», «ИньвАА» и бар «Пермяк», а также производство кондитерских изделий, хлеба и прочей продукции.

В конце 2020 года парламентарий запустил в Кудымкаре сырное производство. А в ноябре 2024-го он решил начать производство колотого шоколада с добавлением местных ягод и орехов.

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#Кудымкар#Еда#Колбаса#Производство
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