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Posted 31 января, 10:08

Published 31 января, 10:08

Modified 31 января, 10:10

Updated 31 января, 10:10

Пермяков не пустят на горки на эспланаде. Почему?

Пермяков не пустят на горки на эспланаде. Почему?

31 января 2025, 10:08
Фото: Пермская дирекция / Vk.
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Ледовый городок
Ледовый городок будет работать, но с ограничениями.

Ледовый городок «Большое пермское чаепитие», расположенный на эспланаде в центре Перми, в ближайшие выходные — 1 и 2 февраля — будет работать в ограниченном режиме. Причина в очередном потеплении.

«Из-за погодных условий эксплуатировать ледовые объекты не представляется возможным, доступ к ним закрыт. Для подхода к елке работают две входных группы городка со стороны улиц Ленина и Петропавловской, ближе к зданию Заксобрания», — сообщает Пермская дирекция в соцсетях.

Напомним, после слабого и непродолжительного похолодания в Прикамье начинается очередной период с оттепелями, который продлится четыре дня — до 3 февраля включительно. Оттепели будут слабыми, в пределах 0…+1˚, но могут привести к суточным температурным рекордам.

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#Погода#Ледовый городок#Эспланада#Оттепель#Потепление#Катание с горки
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