Пермяков не пустят на горки на эспланаде. Почему?

Напомним, после слабого и непродолжительного похолодания в Прикамье начинается очередной период с оттепелями, который продлится четыре дня — до 3 февраля включительно. Оттепели будут слабыми, в пределах 0…+1˚, но могут привести к суточным температурным рекордам.