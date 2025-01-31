Пермяков не пустят на горки на эспланаде. Почему?

Posted 31 января, 10:08
Published 31 января, 10:08
Modified 31 января, 10:10
Updated 31 января, 10:10
Ледовый городок «Большое пермское чаепитие», расположенный на эспланаде в центре Перми, в ближайшие выходные — 1 и 2 февраля — будет работать в ограниченном режиме. Причина в очередном потеплении.
«Из-за погодных условий эксплуатировать ледовые объекты не представляется возможным, доступ к ним закрыт. Для подхода к елке работают две входных группы городка со стороны улиц Ленина и Петропавловской, ближе к зданию Заксобрания», — сообщает Пермская дирекция в соцсетях.
Напомним, после слабого и непродолжительного похолодания в Прикамье начинается очередной период с оттепелями, который продлится четыре дня — до 3 февраля включительно. Оттепели будут слабыми, в пределах 0…+1˚, но могут привести к суточным температурным рекордам.