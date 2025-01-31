Посмотрите, как «растёт» арена. Репортаж со строительной площадки

Posted 31 января, 14:51
Published 31 января, 14:51
Modified 31 января, 14:56
Updated 31 января, 14:56
В микрорайоне Ива на строительной площадке ледовой арены кипит жизнь: много рабочих и техники, подъезжают фуры, разгружают материалы.
Тут складирован утеплитель, здесь — ждет своего часа арматура; искрится сварка; специалисты заливают полы, монтируют фасады, занимаются кирпичной кладкой; поднимается и опускается стрела башенного крана, перемещая тяжелые грузы.
«Стройка активно продвигается», — говорит Денис Григорьев, главный инженер ООО «Красная машина» (дочерняя компания «Фонда развития Пермского края», с ней заключено концессионное соглашение о строительстве).
У главного инженера задача не из легких — к проекту привлечено сразу несколько подрядных организаций, и графики и последовательность работ нужно выстроить так, чтобы не было ни дня простоя. Уже готовы фундамент и монолитный каркас.
Денис Григорьев ведет нас по стройке и рассказывает, что уже выполнено более 30% всех работ: «Сейчас мы ведём работы по закрытию теплового контура здания: устройство кровли, монтаж витражей, подготовка к монтажу сэндвич-панелей. Параллельно идёт устройство железобетонных полов основного ледового поля, заливаем железобетонные полы административных помещений. Монтируем воздуховоды и вентиляционное оборудование, изготавливаем индивидуальный тепловой пункт. Заказано и изготавливается на заводах-производителях сложное технологическое оборудование для ледовых полей».
Что здесь будет? На общей площади около 9 тыс. кв. м. разместятся два ледовых поля, уникальная в регионе дорожка для кёрлинга, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Большое поле — для соревнований, тренировок мужских и юношеских хоккейных команд и массовых катаний; малое поле — для детских тренировок по хоккею.
После завершения общестроительных работ специалисты начнут монтировать сложную «технологическую начинку», которая позволит заливать лёд. В процессе закупки находятся мультимедийные системы, которыми должна быть оборудована арена.
Трибуны для зрителей расположены с одной стороны, и зрителей не предполагается много, потому что в первую очередь арена будет тренировочной базой для спортсменов и любителей зимних видов спорта. Помимо тренировок, площадка обещает стать центром притяжения для различных мероприятий, от школьных турниров до профессиональных соревнований.
О работах на фасаде будущей арены рассказал начальник строительно-монтажного участка Николай Жигалов:
— Есть заданные цветовые решения: черно-красный и белый цвет будут преобладающими при оформлении фасадов и внутренней отделке помещений.
По всей видимости, выбор цветовой гаммы связан с позиционированием отечественного хоккея как «красной машины» — команды, не знающей устали и поражения. Само стекло, по словам Николая, будет мультифункциональное и энергосберегающее, в серо-голубом исполнении.
Строительство арены будет завершено в 2025 году. Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между Пермским краем и ООО «Красная машина» и при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни».
Генеральным подрядчиком выступает АО «Корпорация развития Пермского края». Это региональный институт развития, созданный в 2006 году. Его миссия — реализовать в Прикамье социально значимые проекты в сфере строительства и девелопмента. За «плечами» КРПК — такие крупные проекты как организация строительства нового терминала «Большого Савино», строительство ЖК «Любимов» в Березниках, реконструкция здания КДЦ в Перми (большой зал филармонии) и др.
Денис Григорьев рассказывает, что объект в некотором смысле уникальный, а ещё — ожидаемый. Руководством страны взят курс на развитие спорта, а в регионе активно развивают спортивную инфраструктуру. «Строим современный объект для занятий спортом, который точно будет востребован: ледовые виды спорта в нашей стране — одни из самых любимых», — подчеркивает Денис Григорьев.
По данным Минспорта Пермского края, на ледовой арене будут проводить занятия воспитанники трех краевых спортивных школ — это Академия игровых видов спорта, СШОР «Старт» (отделение кёрлинга) и краевая спортивно-адаптивная школа (детские команды по адаптивному хоккею). Будет предусмотрено время и для взрослых корпоративных команд.
Объект действительно долгожданный: лёд нужен хоккеистам, фигуристам, конькобежцам, шорт-трекистам, кёрленгистам и просто любителям массового катания. Это будет первый крытый объект в этой части Перми.