Посмотрите, как «растёт» арена. Репортаж со строительной площадки

Что здесь будет? На общей площади около 9 тыс. кв. м. разместятся два ледовых поля, уникальная в регионе дорожка для кёрлинга, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Большое поле — для соревнований, тренировок мужских и юношеских хоккейных команд и массовых катаний; малое поле — для детских тренировок по хоккею.