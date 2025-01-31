properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 05:08

Published 31 января, 05:08

Modified 31 января, 05:12

Updated 31 января, 05:12

Прокуратуру Соликамска может возглавить прокурор из Александровска

Прокурор Александровска может пойти на повышение

31 января 2025, 05:08
Фото: properm.ru.

Прокуратуру Соликамска может возглавить прокурор из Александровска

Изменения должны произойти уже на следующей неделе.

В Прикамье готовится ротация среди прокуроров. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», советник юстиции Ольга Константинова, которая руководит прокуратурой Соликамска, в начале марта уйдет на пенсию. Ее место займет Антон Павлович, который сейчас занимает должность городского прокурора Александровска.

Службу в прокуратуре Антон Павлович начал в Краснокамске в 2010 году. После чего был назначен старшим помощником, а затем заместителем прокурора Осинского района Пермского края. Прокуратуру Александровска он возглавляет с начала 2020 года.

Читайте также:
Соликамская пенсионерка три года прожила в разваливающемся общежитииРоссельхознадзор оштрафовал Чайковскую птицефабрику за кусты и деревья
#Пермский край#Прокуратура#Александровск#Соликамск#Прикамье#Антон Павлович#Ольга Константинова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика