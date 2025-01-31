Прокурор Александровска может пойти на повышение

Posted 31 января, 05:08
Published 31 января, 05:08
Modified 31 января, 05:12
Updated 31 января, 05:12
В Прикамье готовится ротация среди прокуроров. По данным «КоммерсантЪ-Прикамье», советник юстиции Ольга Константинова, которая руководит прокуратурой Соликамска, в начале марта уйдет на пенсию. Ее место займет Антон Павлович, который сейчас занимает должность городского прокурора Александровска.
Службу в прокуратуре Антон Павлович начал в Краснокамске в 2010 году. После чего был назначен старшим помощником, а затем заместителем прокурора Осинского района Пермского края. Прокуратуру Александровска он возглавляет с начала 2020 года.