СОГАЗ застраховал грузы «Детского мира» более чем на 100 млрд рублей

Программа страхования в том числе предусматривает упрощенную процедуру урегулирования поврежденных грузов с предоставлением минимального пакета документов по убыткам до 1 млн рублей.



Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.