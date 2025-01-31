Стало известно, почему Никиту Белых не хотели переводить в колонию Пермского края

Posted 31 января, 05:09
Published 31 января, 05:09
Modified 31 января, 05:11
Updated 31 января, 05:11
Бывшего губернатора Кировской области и экс-депутата ЗС Пермского края Никиту Белых отказались переводить в одну из колоний Прикамья в 2023 году ради его же безопасности. Об этом сообщает perm.aif.ru.
По первому уголовному делу о получении взятки в размере 200 тыс. евро Никиту Белых задержали в 2016 году. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил политика к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Бывшего губернатора этапировали в колонию под Рязанью, а в июне 2022 года перевели в кировское СИЗО из-за новых обвинений.
В октябре 2022 года адвокат Белых ходатайствовал о переводе подзащитного в Пермский край — по месту жительства близких родственников заключенного: мамы Зинаиды Белых и двух его сыновей. Однако ФСИН отказала, пояснив, что для перевода нет оснований. Кроме того, по информации Главного оперативного управления ФСИН России, «перевод осуждённого Белых Н.Ю. для отбытия наказания в УФСИН России по Пермскому краю нецелесообразен в связи с поступлением информации о возможной угрозе личной безопасности осужденному».
Адвокат экс-губернатора оспаривал это решение, но ему последовательно отказали три московских суда. Резолютивную часть решения Никита Белых еще не получил. После изучения доводов суда бывший политик и его защитник будут принимать решение, обращаться ли в Верховный суд РФ.