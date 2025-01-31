Стало известно, почему Никиту Белых не хотели переводить в колонию Пермского края

По первому уголовному делу о получении взятки в размере 200 тыс. евро Никиту Белых задержали в 2016 году. В 2018 году Пресненский суд Москвы приговорил политика к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей, а также запретил занимать должности на госслужбе в течение трех лет после освобождения. Бывшего губернатора этапировали в колонию под Рязанью, а в июне 2022 года перевели в кировское СИЗО из-за новых обвинений.