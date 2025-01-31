В Краснокамске прокуратура настаивает на увольнении чиновника за утрату доверия

Posted 31 января, 13:35
Published 31 января, 13:35
Modified 31 января, 13:37
Updated 31 января, 13:37
Прокуратура Краснокамска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе проверки выявлен факт личной заинтересованности руководителя отраслевого Управления администрации округа, сообщают в ведомстве.
Он выявлен при закупке сухих пайков в целях создания материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
По данным портал Properm.ru речь идет об начальнике Управления общественной безопасности и контроля администрации округа Алексее Матросове.
Главе муниципалитета Игорю Быкаризу внесено представление, в процессе рассмотрения которого Матросов уволился по собственному желанию. При этом вопрос о соблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации округа не был рассмотрен, что послужило основанием для обращения прокурора в суд.
Краснокамский городской суд требования надзорного органа о признании факта наличия личной заинтересованности в работе Матросова, и об изменении формулировки увольнения с указанием на утрату доверия удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.
Конфликту прокуратуры и администрации Краснокамского округа уже несколько лет. Возник он из-за того, что прокуратура обязывала местную администрацию исполнять решения суда (по ремонту дорог, домов и прочему), вообще активно защищала права жителей. Администрация в ответ писала, что денег в бюджете нет (обычная история для местных администраций), решения судов исполнять не торопилась, деньги бюджета тратила в соответствии с иными приоритетами, определенными местной думой.