В Краснокамске прокуратура настаивает на увольнении чиновника за утрату доверия

Конфликту прокуратуры и администрации Краснокамского округа уже несколько лет. Возник он из-за того, что прокуратура обязывала местную администрацию исполнять решения суда (по ремонту дорог, домов и прочему), вообще активно защищала права жителей. Администрация в ответ писала, что денег в бюджете нет (обычная история для местных администраций), решения судов исполнять не торопилась, деньги бюджета тратила в соответствии с иными приоритетами, определенными местной думой.