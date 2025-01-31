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Posted 31 января, 13:35

Published 31 января, 13:35

Modified 31 января, 13:37

Updated 31 января, 13:37

В Пермском крае прокуратура требует уволить чиновника за утрату доверия

В Краснокамске прокуратура настаивает на увольнении чиновника за утрату доверия

31 января 2025, 13:35
Фото: 1MI.

В Пермском крае прокуратура требует уволить чиновника за утрату доверия

Сюжет
Краснокамск
Выявлена личная заинтересованность чиновника при закупке сухих пайков

Прокуратура Краснокамска провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства. В ходе проверки выявлен факт личной заинтересованности руководителя отраслевого Управления администрации округа, сообщают в ведомстве.

Он выявлен при закупке сухих пайков в целях создания материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным портал Properm.ru речь идет об начальнике Управления общественной безопасности и контроля администрации округа Алексее Матросове.

Главе муниципалитета Игорю Быкаризу внесено представление, в процессе рассмотрения которого Матросов уволился по собственному желанию. При этом вопрос о соблюдении муниципальным служащим требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации округа не был рассмотрен, что послужило основанием для обращения прокурора в суд.

Краснокамский городской суд требования надзорного органа о признании факта наличия личной заинтересованности в работе Матросова, и об изменении формулировки увольнения с указанием на утрату доверия удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу надзорный орган проконтролирует его исполнение.

Конфликту прокуратуры и администрации Краснокамского округа уже несколько лет. Возник он из-за того, что прокуратура обязывала местную администрацию исполнять решения суда (по ремонту дорог, домов и прочему), вообще активно защищала права жителей. Администрация в ответ писала, что денег в бюджете нет (обычная история для местных администраций), решения судов исполнять не торопилась, деньги бюджета тратила в соответствии с иными приоритетами, определенными местной думой.

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#Общество#Краснокамск#Прокуратура#Коррупция
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