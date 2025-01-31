В Кудымкаре власти демонтировали тринадцать незаконных рекламных конструкций

Posted 31 января, 11:29
Published 31 января, 11:29
Modified 31 января, 11:30
Updated 31 января, 11:30
В Кудымкаре демонтировали 13 незаконных рекламных конструкций. Таким образом власти выполнили требование Пермского УФАС, сообщают в пресс-службе антимонопольного органа.
Ранее Пермское УФАС выдало предупреждение администрации Кудымкарского округа Пермского края.
Согласно выданному предупреждению, администрация Кудымкарского округа должна была демонтировать тринадцать незаконно установленных рекламных конструкций, расположенных на улицах М. Горького, Данилова, Лихачева, 50 лет Октября, Плеханова, Строителей, Хорошева. Кроме того, местным властям надлежало включить в схему размещения конструкций семь эксплуатируемых на территории муниципалитета объектов наружной рекламы.
Администрация Кудымкарского округа исполнила предупреждение Пермского УФАС в установленный срок.
Как отмечают в ведомстве, закон о рекламе наделяет органы местного самоуправления полномочиями по регулированию установки и эксплуатации рекламных конструкций. В рамках этих полномочий администрации населенных пунктов могут выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение.
Владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов.
Ранее стало известно, что Пермское УФАС подозревает магазин «Хмель и солод» в незаконной рекламе алкоголя. В отношении владельца торговой точки возбуждено дело по признакам нарушения Закона о рекламе.