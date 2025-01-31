В Кунгуре люди массово отравились шаурмой

По данным прокуратуры, 30 января 2025 года зарегистрированы случаи обращения в городскую больницу за медицинской помощью с признаками пищевого отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, которые приобретали продукцию в местном кафе. По данным Properm.ru, возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».