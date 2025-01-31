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Posted 31 января, 08:38

Published 31 января, 08:38

Modified 31 января, 08:50

Updated 31 января, 08:50

В Кунгуре люди массово отравились шаурмой

В Кунгуре люди массово отравились шаурмой

31 января 2025, 08:38
Фото: Изображение Midjourney.
Из-за массового отравления после покупки еды в SHAURMA COSMOS возбуждено уголовное дело.

Кунгурская городская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств, причин и условий отравления людей продукцией, приобретенной в кафе общественного питания. Речь идет об отравлении людей после покупки шаурмы в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны в Кунгуре, об этом сегодня пишет канал SHOT.

По данным прокуратуры, 30 января 2025 года зарегистрированы случаи обращения в городскую больницу за медицинской помощью с признаками пищевого отравления граждан, в том числе несовершеннолетних, которые приобретали продукцию в местном кафе. По данным Properm.ru, возбуждено уголовное дело по ч. 1 с. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Как подтвердили в СУ СКР, в Кунгуре по факту отравления граждан в одном из кафе города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Предварительно установлено, что 30 января 2025 года зарегистрированы не единичные случаи обращения в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления граждан, приобретавших пищевую продукцию в одном из кафе города Кунгура.

По данным SHOT, владелец киоска — местный предприниматель Шухрат Имовов.

Журналист Properm.ru направил запрос в Роспортебнадзор, ответ от ведомства ожидается в ближайшее время.

#Происшествия#Суд#Отравление
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