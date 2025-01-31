В Кунгуре задержан собственник кафе, в котором отравились 32 человека

«В ходе следствия установлено, что к совершению указанных преступлений причастен владелец кафе. В настоящее время подозреваемый задержан, произведен его допрос, следователями готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщают в ведомстве.