В Кунгуре задержан собственник кафе, в котором отравились 32 человека

Posted 31 января, 15:51
Published 31 января, 15:51
Modified 31 января, 15:53
Updated 31 января, 15:53
В Кунгуре по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравлени как минимум 32 человек, задержан собственник кафе Shaurma-kosmos Шухрат Имомов. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Следователями по факту отравления расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).
«В ходе следствия установлено, что к совершению указанных преступлений причастен владелец кафе. В настоящее время подозреваемый задержан, произведен его допрос, следователями готовится ходатайство перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение», — сообщают в ведомстве.
Следователями и следователями-криминалистами регионального следственного управления назначен ряд судебных экспертиз, продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, проводится комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.
На текущий момент за медицинской помощью в Кунгуре с симптомами отравления обратились 32 человека. 13 из заболевших — дети, сообщили Properm.ru в краевом минздраве.
29-ти отравившимся понадобилась госпитализация, 11 из них — дети. Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, говорят в ведомстве.