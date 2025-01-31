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Posted 31 января, 11:02

Published 31 января, 11:02

Modified 31 января, 11:04

Updated 31 января, 11:04

В кунгурской Shaurma-kosmos нашли сальмонеллу

В кунгурской Shaurma-kosmos нашли сальмонеллу

31 января 2025, 11:02
Фото: ВК Shaurma-kosmos.
В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за массового отравления людей.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, начиная с 30 января в Кунгуре зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе Shaurma-kosmos, принадлежащее ИП Шухрату Имомову.

По предварительным данным, у заболевших выявлен возбудитель сальмонеллеза.

Сотрудники Роспотребнадзора сейчас проводят санитарно — эпидемиологическое расследование: проведен отбор проб воды, пищевых продуктов и сырья, обследованы сотрудники. В заведениях Shaurma-kosmos уже выявлены грубые нарушения санитарного законодательства.

Деятельность кафе ИП Имомова временно приостановлена до решения Кунгурского городского суда. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Ранее стало известно, что по факту отравления граждан в одном из кафе города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Кунгуре люди массово отравились шаурмой
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#Происшествия#Общество#Суд#Отравление#Сальмонеллёз
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