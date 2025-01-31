В кунгурской Shaurma-kosmos нашли сальмонеллу

Как сообщили в Роспотребнадзоре, начиная с 30 января в Кунгуре зарегистрированы случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд, приобретенных в кафе Shaurma-kosmos, принадлежащее ИП Шухрату Имомову.