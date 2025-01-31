Экс-директор Губахинского коксохимического завода Борис Мазука умер в Перми

В 1975 году Борис Мазука вернулся на коксохимический завод в качестве директора. На этой должности он трудился восемь лет. За время его работы директором на заводе улучшились условия труда рабочих, транспортный цех был переведен на тепловозную тягу, пущена в эксплуатацию установка масляной флотации. Модель этой установки экспонировалась в Москве на ВДНХ, завод был награжден серебряной медалью ВДНХ.