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Posted 31 января, 07:31

Published 31 января, 07:31

Modified 31 января, 07:36

Updated 31 января, 07:36

Экс-директор Губахинского коксохимического завода Борис Мазука умер в Перми

Экс-директор Губахинского коксохимического завода Борис Мазука умер в Перми

31 января 2025, 07:31
Фото: Изображение Midjourney / Администрация Губахинского муниципального округа.
Прощание с ним состоится в субботу, 1 февраля.

В среду, 30 января, не стало почетного гражданина Губахи Бориса Григорьевича Мазуки. Прощание с ним состоится 1 февраля, сообщает администрация Губахинского муниципального округа.

Борис Григорьевич родился в 1937 году, в 1941 году его семью эвакуировали вместе с Керченским коксохимзаводом в Губаху. Он начал свой трудовой путь в 1960 году на Губахинском коксохимическом заводе электромонтером, а на следующий год по направлению завода поехал учиться в Пермский политехнический институт. После окончания вуза вернулся на завод. Затем работал заведующим промышленно-транспортным отделом горкома партии, секретарем горкома партии.

В 1975 году Борис Мазука вернулся на коксохимический завод в качестве директора. На этой должности он трудился восемь лет. За время его работы директором на заводе улучшились условия труда рабочих, транспортный цех был переведен на тепловозную тягу, пущена в эксплуатацию установка масляной флотации. Модель этой установки экспонировалась в Москве на ВДНХ, завод был награжден серебряной медалью ВДНХ.

С 1983 года Борис Мазука жил в Перми. Работал заведующим отделом тяжелой промышленности обкома партии, первым заместителем председателя облисполкома. В 1991 году стал генеральным директором ПО «Пермьлестоппром». Звание «Почетный гражданин города Губахи» ему присвоили в 2010 году.

Прощание с Борисом Григорьевичем состоится 1 февралятв Храме Всех Скорбящих Радость в 13:30.

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