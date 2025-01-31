Экс-директор Губахинского коксохимического завода Борис Мазука умер в Перми

Posted 31 января, 07:31
Published 31 января, 07:31
Modified 31 января, 07:36
Updated 31 января, 07:36
В среду, 30 января, не стало почетного гражданина Губахи Бориса Григорьевича Мазуки. Прощание с ним состоится 1 февраля, сообщает администрация Губахинского муниципального округа.
Борис Григорьевич родился в 1937 году, в 1941 году его семью эвакуировали вместе с Керченским коксохимзаводом в Губаху. Он начал свой трудовой путь в 1960 году на Губахинском коксохимическом заводе электромонтером, а на следующий год по направлению завода поехал учиться в Пермский политехнический институт. После окончания вуза вернулся на завод. Затем работал заведующим промышленно-транспортным отделом горкома партии, секретарем горкома партии.
В 1975 году Борис Мазука вернулся на коксохимический завод в качестве директора. На этой должности он трудился восемь лет. За время его работы директором на заводе улучшились условия труда рабочих, транспортный цех был переведен на тепловозную тягу, пущена в эксплуатацию установка масляной флотации. Модель этой установки экспонировалась в Москве на ВДНХ, завод был награжден серебряной медалью ВДНХ.
С 1983 года Борис Мазука жил в Перми. Работал заведующим отделом тяжелой промышленности обкома партии, первым заместителем председателя облисполкома. В 1991 году стал генеральным директором ПО «Пермьлестоппром». Звание «Почетный гражданин города Губахи» ему присвоили в 2010 году.
Прощание с Борисом Григорьевичем состоится 1 февралятв Храме Всех Скорбящих Радость в 13:30.