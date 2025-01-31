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Posted 31 января, 07:05

Published 31 января, 07:05

Modified 31 января, 07:07

Updated 31 января, 07:07

В Перми в ДТП человек погиб на месте, где плохо убирали дорогу

В Перми в ДТП человек погиб на месте, где плохо убирали дорогу

31 января 2025, 07:05
Фото: properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Полицейские проверяют качество содержания дорог в зимний период.

С начала зимы в Перми сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП, на месте которых были зафиксированы недостатки содержания дороги. Тринадцать человек были травмированы и один — погиб, сообщают в полиции.

«От чистоты дорог зависит не только логистика города, но и жизнь и здоровье его жителей», — напоминают в главке МВД по Пермскому краю.

Подрядчикам по содержанию дорог полицейские направили 28 информационных писем для организации работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети, а также объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Всего вынесено 84 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.

#Происшествия#Общество#Коммунальный рай#Коммунальный ад#Пермь#Коммунальный рай слуги народа
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