В Перми в ДТП человек погиб на месте, где плохо убирали дорогу

Posted 31 января, 07:05
Published 31 января, 07:05
Modified 31 января, 07:07
Updated 31 января, 07:07
С начала зимы в Перми сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 12 ДТП, на месте которых были зафиксированы недостатки содержания дороги. Тринадцать человек были травмированы и один — погиб, сообщают в полиции.
«От чистоты дорог зависит не только логистика города, но и жизнь и здоровье его жителей», — напоминают в главке МВД по Пермскому краю.
Подрядчикам по содержанию дорог полицейские направили 28 информационных писем для организации работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети, а также объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. Всего вынесено 84 определения о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по части 1 статьи 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.