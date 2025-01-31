В Перми зрители не могут вернуть деньги за шоу «Лебединое озеро» сестер Авериных

Пермяки собираются в полицию — им не отдают деньги за несостоявшееся шоу

Шоу «Лебединое озеро» сестер Дины и Арины Авериных должно было состояться 21 декабря 2024 года. О том, что его не будет — по неизвестным причинам — стало известно зрителям, уже купившим билеты, 11 декабря 2024 года. С тех пор людям обещают вернуть деньги, но до сих пор ни копейки не вернули.

В редакцию Properm.ru обратились жители Перми, которые приобрели билеты на гимнастическое шоу олимпийских чемпионок Авериных «Лебединое озеро». Шоу в УДС «Молот» не состоялось, деньги не вернули, на звонки и письма организаторы не отвечают. Владельцы билетов собрались обращаться в полицию. В официальной группе ВК анонсирован спектакль с участием звезд мирового спорта Арины и Дины Авериных, а также премьера Большого театра Дениса Родькина. Мероприятие должно было состояться 21 декабря 2024 года. На афише шоу указаны три организатора — АйсШоуПермь, продюсерский центр Авериных и продюсерский центр Алексея Немова. Но организатор продажи билетов, как пояснили Properm.ru, один — АйсШоуПермь. Они должны были заниматься возвратом денежных средств после отмены шоу — и занялись: предложили обменять билеты или написать заявления на возврат денег. Екатерина Р. рассказывает: «Мы с подругой купили два билета на шоу в партер, каждый билет стоил 6000 рублей, это не маленькие деньги. Покупали онлайн на сайте АйсШоуПермь. После информации об отмене сразу написали на указанную электронную почту заявления о возврате средств, но в ответ тишина». Екатерина и ее подруга все же дозвонились, девушка на том конце провода активно предлагала обмен билетов на билеты другого шоу, ледового. Но пермячек не устраивали даты, поэтому они настаивали на возврате денежных средств. Тогда девушка сказала ждать письмо о возврате, мол, сейчас формируются списки, потом их будут обрабатывать и осуществлять возврат. Письмо об одобрении возврата пришло 26 декабря. «Мы стали ждать поступления денежных средств, — рассказывает Екатерина, — но прошел Новый год, да и месяц уже прошел, а мы ничего так и не получили. Стали писать на электронную почту, звонить по указанному телефону, отправлять сообщения в личку сообщества организатора. В ответ — тишина». Пермячки вышли на администратора официального тг-канала сестер Авериных, она попыталась помочь, но по всей видимости, повлиять на организаторов ей не удалось. Ситуация на данный момент никак не развивается. Телефоны и электронная почта организаторов молчат. Денег не вернули. Properm.ru попробовала связаться с организаторами шоу по указанным контактам, но никто не отвечает. Там же, в телеграм-канале откликнулись и другие пострадавшие. «Плакали наши денежки, видимо», «везде игнор, тишина», «меня заблокировала в ВК директор этого шоу», «мне банк ответил, что не было никакой транзакции!» — делятся своими историями покупатели билетов. Пострадавшие собираются обращаться в полицию. Фото: тг-канал Дины и Арины Авериных ООО «Айс-Шоу Пермь», по данным Руспрофайл, принадлежит Владе Овчинниковой, руководитель организации — Оксана Сандырева (она же директор и учредитель клиники «Макс +»). Выручка компании за 2023 год составила 18 млн рублей, а прибыль — 95 тыс. рублей. «Искренне не понимаем, почему просто не вернуть деньги за билеты, ведь, очевидно, что организация работающая, зачем ей такие репутационные проблемы, связываться с полицией? Вал негатива в соцсетях? Ведь к ним же падает уровень доверия, потом люди вовсе перестанут покупать билеты. Хоть бы какое-то пояснение дали, вышли на связь с нами», — комментирует еще один владелец билетов, Роман С. В продюсерских центрах сестер Авериных и Алексея Немова информацией не владеют, так как не занимаются продажей билетов.