В Прикамье у наркодельцов изъяты 35 килограммов мефедрона

Posted 31 января, 10:43
Published 31 января, 10:43
Modified 31 января, 10:44
Updated 31 января, 10:44
В Пермском крае в нелегальной нарколаборатории изъяли 35 кг мефедрона и более 161 кг прекурсоров. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен уроженец Удмуртской Республики, организовавший в жилом домовладении в Пермском округе кустарное производство мефедрона.
Изъяты 35 килограмм мефедрона и прекурсоры массой свыше 161 килограмм.
Следственным отделом Управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Установление всех обстоятельств деятельности организатора нарколаборатории продолжается.
На минувшей неделе в Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие.