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Posted 31 января, 10:43

Published 31 января, 10:43

Modified 31 января, 10:44

Updated 31 января, 10:44

В Пермском крае в нелегальной нарколаборатории изъяли 35 кг мефедрона

В Прикамье у наркодельцов изъяты 35 килограммов мефедрона

31 января 2025, 10:43
Фото: 1MI.

В Пермском крае в нелегальной нарколаборатории изъяли 35 кг мефедрона

Сюжет
ФСБ
Нелегальное производство в сельском доме у Перми организовал уроженец Удмуртии.

В Пермском крае в нелегальной нарколаборатории изъяли 35 кг мефедрона и более 161 кг прекурсоров. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен уроженец Удмуртской Республики, организовавший в жилом домовладении в Пермском округе кустарное производство мефедрона.

Изъяты 35 килограмм мефедрона и прекурсоры массой свыше 161 килограмм.

Следственным отделом Управления в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установление всех обстоятельств деятельности организатора нарколаборатории продолжается.

На минувшей неделе в Березниковском округе обнаружены тайники с 11,8 килограммами мефедрона. Задержаны организаторы нарколаборатории, их создавшие.

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#Общество#Пермь#Наркотики#ФСБ#Нарколаборатория
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