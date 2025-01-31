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Posted 31 января, 05:28

Published 31 января, 05:28

Modified 31 января, 07:06

Updated 31 января, 07:06

Издательство Hobby World выпустило настольную игру о Чердыни «Черная книга»

В России выпустили настольную игру о Чердыни и ее мифах

31 января 2025, 05:28
Фото: Hobby World.

Издательство Hobby World выпустило настольную игру о Чердыни «Черная книга»

Игрокам предстоит битва с нечестью.

Издательство Hobby World выпустило настольную игру по одноименной видеоигре пермской студии «Мортёшка» — «Черная книга». «Настолка» является продолжение компьютерной игры и предлагает пройти еще шесть сюжетов.

«Заплетайте нити судьбы в косу собственной истории, помогая местным обитателям, раскрывая тайны и принимая непростые решения ради спасения человеческих жизней. Глубокий сюжет, битвы с нечистью, изучение местности и прокачка персонажей — продуманность и разнообразие механик вас приятно удивят!» — пишут в социальных сетях издательства.

«Черная книга» была выпущена в 2021 году, тогда же журнал «Игромания» назвал «Чёрную книгу» лучшей ролевой игрой. Прочитать интервью с создателем можно здесь.

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#Настольная игра#Мортёшка#Hobby World#Черная книга#Видеоигра#Игромания
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