В России выпустили настольную игру о Чердыни и ее мифах

Posted 31 января, 05:28
Published 31 января, 05:28
Modified 31 января, 07:06
Updated 31 января, 07:06
Издательство Hobby World выпустило настольную игру по одноименной видеоигре пермской студии «Мортёшка» — «Черная книга». «Настолка» является продолжение компьютерной игры и предлагает пройти еще шесть сюжетов.
«Заплетайте нити судьбы в косу собственной истории, помогая местным обитателям, раскрывая тайны и принимая непростые решения ради спасения человеческих жизней. Глубокий сюжет, битвы с нечистью, изучение местности и прокачка персонажей — продуманность и разнообразие механик вас приятно удивят!» — пишут в социальных сетях издательства.
«Черная книга» была выпущена в 2021 году, тогда же журнал «Игромания» назвал «Чёрную книгу» лучшей ролевой игрой. Прочитать интервью с создателем можно здесь.