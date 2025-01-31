В Соликамске на обустройство туристического центра города израсходовано 60 миллионов

Оборудована художественная подсветка архитектурного ансамбля из четырех объектов — Соборная колокольня, Церковь Воскресенская, Троицкий собор и Мост влюбленных на ул. Всеобуча. Первые три из них относятся к объектам культурного наследия. Установлена система навигации, информационные интерактивные модули, а также арт-объекты. Помимо этого, в здании ОКН «Общественный банк Черкасова» (ул. Всеобуча, 86) создан туристско-информационный центр, который открылся в начале этого года.