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Posted 31 января, 13:00

Published 31 января, 13:00

Modified 31 января, 13:01

Updated 31 января, 13:01

В Соликамске за год на развитие туристического центра потрачено 59,7 млн рублей

В Соликамске на обустройство туристического центра города израсходовано 60 миллионов

31 января 2025, 13:00
Фото: правительство Пермского края.

В Соликамске за год на развитие туристического центра потрачено 59,7 млн рублей

Сюжет
Туризм
Оборудована художественная подсветка памятников истории и архитектуры, идет обновление «Воеводского дома».

В 2024 году благодаря победе в конкурсном отборе Соликамск на обустройство туристического центра города получил субсидию из федерального и регионального бюджетов общим объемом 59,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Оборудована художественная подсветка архитектурного ансамбля из четырех объектов — Соборная колокольня, Церковь Воскресенская, Троицкий собор и Мост влюбленных на ул. Всеобуча. Первые три из них относятся к объектам культурного наследия. Установлена система навигации, информационные интерактивные модули, а также арт-объекты. Помимо этого, в здании ОКН «Общественный банк Черкасова» (ул. Всеобуча, 86) создан туристско-информационный центр, который открылся в начале этого года.

Ведется обновление объектов, представляющих историческую ценность. Сейчас ведутся работы на объекте культурного наследия «Воеводский дом». Будут отреставрированы фасады и проведены внутренние отделочные работы. В планах отреставрировать Церковь Богоявления 1687–1695 годов постройки и Воскресенскую Церковь — она возведена в 1714–1752 годах.

В 2025 году в Соликамске будет установлен причал для приема маломерных и круизных пассажирских судов, а также обновится набережная, проект реконструкции которой стал победителем федерального конкурса «Малые города и исторические поселения».

Соликамская городская прокуратура провела проверку по обращению 77-летней местной жительницы о нарушении жилищных прав. Оказалось, что предоставленные заявителю в связи с переселением из аварийного жилья комнаты в общежитии, и относящиеся к маневренному фонду, находятся в ненормативном состоянии и требуют ремонта. Однако с 2022 года необходимые меры муниципалитетом не принимались.

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#Общество#Туризм#Соликамск#Внутренний туризм
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