Власти Перми снова хотят поменять границы Черняевского леса

Properm.ru не раз поднимал проблему сокращения площади Черняевского леса в угоду застройщикам, бизнесу, властям. Водном из интервью начальник управления по экологии администрации Перми (ранее как общественник выступал в защиту Черняевского леса от строительства там зоопарка) Дмитрия Андреев на вопрос: «Есть ли стопроцентная гарантия, что границы Черняевского леса не будут больше нарушены?» ответил: «Гарантии у нас не будет никогда».