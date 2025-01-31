Власти Перми снова хотят поменять границы Черняевского леса

Posted 31 января, 06:40
Published 31 января, 06:40
Modified 31 января, 09:08
Updated 31 января, 09:08
Власти Перми в очередной раз пытаются изменить границы Черняевского леса. Проект решения по этому вопросу внес в гордуму мэр Эдуард Соснин. Документ предполагает установление границ ООПТ не путем включения в него конкретных участков с кадастровыми номерами, а с помощью указания координат поворотных точек, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Борьба за границы леса ведется уже несколько лет. Недавно Седьмой кассационный суд общей юрисдикции признал законным и обоснованным решение Пермского краевого суда о сохранении 5 га на ул. Встречной в составе ООПТ «Черняевский лес». На этом участке стоит база «Чайка», принадлежащая дочке холдинга «Мегаполис». В 2023 году землю под базой вывели из состава особо охраняемой природной территории якобы из-за утраченной природоохранной, научной, эстетической и других ценностей.
Администрация Перми по решению суда готовится вернуть изъятый участок. При этом параллельно с возвратом участка в ООПТ готовит материалы для обжалования решения суда вышестоящую инстанцию. В мэрии Перми Properm.ru пояснили, что не пытаются изменить границы ООПТ в этом случае. «Внесен проект решения, который наоборот отменяет изменение границ Черняевского леса. Это исполнение решения суда», — прокомментировали в администрации.
Исключение 5,3 га из состава ООПТ «Черняевский лес» обжаловала в суде экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина. Общественники опасались, что после вывода из состава ООПТ землю отдадут под застройку, что может нанести экологический вред лесу. В апреле 2024 года Пермский краевой суд удовлетворил административный иск госпожи Седининой, признав незаконным решение гордумы. В августе Четвертый апелляционный суд полностью отменил решение краевого суда. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции поддержал жалобу Веры Седининой, оспаривавшей решение предыдущей инстанции.
Properm.ru не раз поднимал проблему сокращения площади Черняевского леса в угоду застройщикам, бизнесу, властям. Водном из интервью начальник управления по экологии администрации Перми (ранее как общественник выступал в защиту Черняевского леса от строительства там зоопарка) Дмитрия Андреев на вопрос: «Есть ли стопроцентная гарантия, что границы Черняевского леса не будут больше нарушены?» ответил: «Гарантии у нас не будет никогда».