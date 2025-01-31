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Posted 31 января, 09:08

Published 31 января, 09:08

Modified 31 января, 09:09

Updated 31 января, 09:09

С 1 февраля в Перми изменится график движения 5 автобусов

Завтра в Перми изменится движение пяти городских автобусных маршрутов

31 января 2025, 09:08
Фото: properm.ru.

С 1 февраля в Перми изменится график движения 5 автобусов

Сюжет
Пермская езда
Изменения коснутся маршрутов, работающих в Мотовилихинском и Свердловском районах.

В Перми с завтрашнего дня, 1 февраля, изменится движение пяти автобусных маршрутов. Об этом сообщают в администрации Перми.

В Мотовилихе будет изменено движение маршрута №36 в Мотовилихинском районе. Маршрут будет перенаправлен вместо микрорайона «Вышка-1» на улицу Гашкова, что позволит улучшить транспортную доступность жителей новой застройки на участке. Рейсы до Вышки I продолжат совершаться в пиковые часы по будним дням.

Автобусные маршруты №10 и №68 будут объединены в автобусный маршрут №10 «Микрорайон Садовый — микрорайон Нагорный». Это позволит увеличить частоту движения маршрута в микрорайоне Садовый, считают в дептрансе. При движении в направлении микрорайона Садовый маршрут не будет заезжать на станцию «Пермь-2», в направлении микрорайона Нагорный со станции возможность воспользоваться маршрутом сохранится. Кроме того, автобусы будут следовать без заезда на остановочный пункт «ПНИПУ». Пассажиры смогут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «ЦУМ» и «Екатерининская».

Движение маршрута №63 «микрорайон Садовый — микрорайон Крохалева» будет прекращено. Пассажиры смогут воспользоваться дублирующими его маршрутами. Так, на участке от улицы Чкалова до микрорайона Крохалева — маршрутом №50, на котором заблаговременно запущены автобусы особо большого класса, на участке от улицы Дружбы до гипермаркета «Семья» пассажиры могут передвигаться на автобусном маршруте №36, на участке от улицы Макаренко до улицы Чкалова пассажиры могут воспользоваться автобусным маршрутом №4.

Также с 1 февраля на автобусном маршруте №71 сменится перевозчик, который запустит на рейсы новые современные автобусы. МУП «Пермгорэлектротранс» ожидает поставку нового подвижного состава, до прибытия которого, маршрут будет временно обслуживаться автобусами особо большого класса, отмечают в дептрансе.

Ранее мы уже сообщали о запуске в Мотовилихе нового кругового автобусного маршрута №82.

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#Пермская езда#Пермь#Общественный транспорт
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