Житель Чайковского отдал мошенникам «за улучшение связи» более 2,5 миллионов

Под руководством звонившего мужчина установил приложение, после чего на его телефоне началось обновление программного обеспечения. В результате гаджетом невозможно стало пользоваться, он не реагировал на какие-либо действия. Когда обновление завершилось и появилась возможность осуществить звонок, гражданин позвонил на номер техподдержки своего сотового оператора, где ему пояснили, что дистанционно они обновления не устанавливают