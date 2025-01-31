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Posted 31 января, 08:37

Published 31 января, 08:37

Modified 31 января, 08:38

Updated 31 января, 08:38

Житель Прикамья отдал мошенникам более 2,5 млн рублей

Житель Чайковского отдал мошенникам «за улучшение связи» более 2,5 миллионов

31 января 2025, 08:37
Фото: 1MI.

Житель Прикамья отдал мошенникам более 2,5 млн рублей

С помощью установленного приложения мужчина лишился средств

Жертвой телефонных аферистов стал 70-летний житель Чайковского. Мужчина потерял более 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Злоумышленники обманули пенсионера по одной из самых распространенных схем. В мессенджере пенсионеру поступил звонок. Вместо номера на экране высветились название и логотип оператора сотовой связи, услугами которого он пользуется. Незнакомец на том конце провода представился сотрудником компании мобильного оператора и предложил улучшить качество сотовой связи. Условия показались пенсионеру выгодными, и он согласился.

Под руководством звонившего мужчина установил приложение, после чего на его телефоне началось обновление программного обеспечения. В результате гаджетом невозможно стало пользоваться, он не реагировал на какие-либо действия. Когда обновление завершилось и появилась возможность осуществить звонок, гражданин позвонил на номер техподдержки своего сотового оператора, где ему пояснили, что дистанционно они обновления не устанавливают

Тогда у пенсионера возникли сомнения. Он обратился в банк, где получил справку о списании с его счета крупной суммы. Гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» Ведется расследование.

Ранее Пермский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Перми. Мужчину признали виновным в мошенничестве.

#Общество#Мошенники
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