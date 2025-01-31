Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова победила во Всероссийском конкурсе ФАС

Это уже 10-й Всероссийский конкурс, который проводят антимонопольщики. В нем приняли участие журналисты из 60 регионов России — от Чукотского автономного округа до Мурманской области. Всего было получено 234 заявки. Материалы оценивали в пяти номинациях: «ФАС в интервью», «ФАС в печати», «ФАС на телевидении», «ФАС на радио», «Биржевой — значит конкурентный». Победителем в номинации «ФАС в интервью» стала Татьяна Зырянова. с материалом «Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России».