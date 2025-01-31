Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова победила во Всероссийском конкурсе ФАС

Posted 31 января, 02:02
Published 31 января, 02:02
Modified 31 января, 08:28
Updated 31 января, 08:28
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова стала победителем Всероссийского конкурса Федеральной антимонопольной службы (ФАС) «Открытый взгляд на конкуренцию». Церемония награждения пройдет в Москве.
Это уже 10-й Всероссийский конкурс, который проводят антимонопольщики. В нем приняли участие журналисты из 60 регионов России — от Чукотского автономного округа до Мурманской области. Всего было получено 234 заявки. Материалы оценивали в пяти номинациях: «ФАС в интервью», «ФАС в печати», «ФАС на телевидении», «ФАС на радио», «Биржевой — значит конкурентный». Победителем в номинации «ФАС в интервью» стала Татьяна Зырянова. с материалом «Про цены на бензин, яйца и не только. Интервью с руководителем Пермского УФАС России».
Напомним, в декабре Татьяна стала лауреатом главного журналистского конкурса Прикамья — «Гайдаровской премии» — в номинации «Журналист Интернет-СМИ Пермского края».