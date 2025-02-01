Амкар пополнился двумя новичками. Кто они?

Posted 1 февраля, 08:48
Published 1 февраля, 08:48
Modified 1 февраля, 08:50
Updated 1 февраля, 08:50
Пермский футбольный клуб «Амкар» подписал контракты с двумя защитниками. Об этом сообщает пресс-служба ФК.
Один из новых участников команды — 19-летний воспитанник «Акрона» Сергей Конаков. За «Акрон-2» в сезоне 2024 пять раз выходил с капитанской повязкой и забил один гол. В «Амкаре» защитник выбрал номер 66.
Второй — 20-летний Егор Никифоренко из барнаульского «Динамо». В прошлом сезоне центральный защитник провел 22 игры в стартовом, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В «Амкаре» Егор будет выступать под номером 21.
В прошлом месяце стало известно, что новым президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. На этом посту он сменил Валерия Чупракова, контракт с которым он расторг по соглашению сторон.