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Posted 1 февраля, 08:48

Published 1 февраля, 08:48

Modified 1 февраля, 08:50

Updated 1 февраля, 08:50

Амкар пополнился двумя новичками

Амкар пополнился двумя новичками. Кто они?

1 февраля 2025, 08:48
Фото: ФК Амкар.

Амкар пополнился двумя новичками

Сюжет
Амкар
В команду пришли два защитника.

Пермский футбольный клуб «Амкар» подписал контракты с двумя защитниками. Об этом сообщает пресс-служба ФК.

Один из новых участников команды — 19-летний воспитанник «Акрона» Сергей Конаков. За «Акрон-2» в сезоне 2024 пять раз выходил с капитанской повязкой и забил один гол. В «Амкаре» защитник выбрал номер 66.

Второй — 20-летний Егор Никифоренко из барнаульского «Динамо». В прошлом сезоне центральный защитник провел 22 игры в стартовом, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В «Амкаре» Егор будет выступать под номером 21.

В прошлом месяце стало известно, что новым президентом футбольного клуба «Амкар Пермь» стал бывший замначальника Управления ФСБ России по Пермскому краю Дмитрий Мартынов. На этом посту он сменил Валерия Чупракова, контракт с которым он расторг по соглашению сторон.

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