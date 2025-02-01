Бастрыкин требует доклад о покушении на девочку-подростка в Перми

Posted 1 февраля, 09:41
Published 1 февраля, 09:41
Modified 1 февраля, 09:43
Updated 1 февраля, 09:43
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела по факту покушения на убийство девочки в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел 30 января в Дзержинском районе Перми. 16-летняя девочка была в гостях у 25-летнего молодого человека, и он начал ссориться с ней на почве ревности. В ходе конфликта он начал избивать подростка и пытался задушить. Остановила нападавшего его мать, которая в момент избиения находилась в той же квартире. Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы и тела. Сейчас она находится в стационаре.
Пермские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.