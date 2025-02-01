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Posted 1 февраля, 09:41

Published 1 февраля, 09:41

Modified 1 февраля, 09:43

Updated 1 февраля, 09:43

Бастрыкин требует доклад о покушении на девочку-подростка в Перми

Бастрыкин требует доклад о покушении на девочку-подростка в Перми

1 февраля 2025, 09:41
Фото: пресс-служба СК РФ.
Сюжет
Детский мир
Ребенка пытался задушить 25-летний парень.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела по факту покушения на убийство девочки в Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 30 января в Дзержинском районе Перми. 16-летняя девочка была в гостях у 25-летнего молодого человека, и он начал ссориться с ней на почве ревности. В ходе конфликта он начал избивать подростка и пытался задушить. Остановила нападавшего его мать, которая в момент избиения находилась в той же квартире. Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы и тела. Сейчас она находится в стационаре.

Пермские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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#Детский мир#Бастрыкин#Покушение на убийство#Александр Бастрыкин
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