«Единая Россия» анонсировала проведение «Диктанта Победы» в 80 странах

Posted 1 февраля, 12:23
Published 1 февраля, 12:23
Modified 1 февраля, 12:23
Updated 1 февраля, 12:23
В 2025 году патриотическая акция «Диктант Победы» будет организована в 80 странах мира 25 апреля. Об этом стало известно на заседании оргкомитета «Наша Победа», который провели секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Ежегодное мероприятие в 2024 году охватило порядка 30 тысяч площадок, диктант написали свыше двух миллионов человек. География участников продолжает расширяться.
— К подготовке заданий, как и прежде, подключатся эксперты российского исторического общества и российского военно-исторического общества, — уточнил Сергей Нарышкин.
В плане оргкомитета партии по празднованию юбилея Победы акция занимает одно из центральных мест. Она вызывает большой интерес к истории Великой Отечественной войны не только со стороны граждан России. Министерство образования и науки РФ организует площадки для проведения диктанта во всех российских вузах и их филиалах за рубежом.
В годовщину Великой Победы «Единая Россия» организует множество мероприятий в разных регионах страны. Накануне, 31 января, был объявлен старт Всероссийского конкурса образовательных учреждений «Знать, чтобы помнить». Его призовой фонд для разных категорий победителей составит от 200 до 500 тысяч рублей. Планируется благоустройство мемориалов и памятных мест. Традиционно будут проводиться акции по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также Героев специальной военной операции.
— Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов, — подчеркнул Владимир Якушев. — Участники локальных войн и Специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения.