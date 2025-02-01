«Единая Россия» анонсировала проведение «Диктанта Победы» в 80 странах

— Мы чествуем наших ветеранов: фронтовиков, тружеников тыла, детей войны — всех, кто день за днем приближал великую Победу! И, конечно же, не забываем об участниках других военных конфликтов, — подчеркнул Владимир Якушев. — Участники локальных войн и Специальной военной операции должны быть охвачены вниманием в обязательном порядке. С одной стороны, мы говорим «спасибо» ветеранам, с другой — закладываем фундамент воспитания подрастающего поколения.