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Posted 1 февраля, 05:24

Published 1 февраля, 05:24

Modified 1 февраля, 05:26

Updated 1 февраля, 05:26

Глава СКР Бастрыкин ждет доклад об отравлении шаурмой в Кунгуре

Глава СКР Бастрыкин ждет доклад об отравлении шаурмой в Кунгуре

1 февраля 2025, 05:24
Фото: СКР.
Пострадали 32 человека, 13 из которых — дети.

Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств отравления шаурмой в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Всего за медпомощью обратились 32 человека, 13 из них — дети.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Задержан собственник кафе Шухрат Имомов.

Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

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#Бастрыкин#Отравление#Массовое отравление детей#Шаурма#Александр Бастрыкин#Денис Головкин
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