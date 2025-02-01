Глава СКР Бастрыкин ждет доклад об отравлении шаурмой в Кунгуре

Posted 1 февраля, 05:24
Published 1 февраля, 05:24
Modified 1 февраля, 05:26
Updated 1 февраля, 05:26
Главе СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств отравления шаурмой в Кунгуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Всего за медпомощью обратились 32 человека, 13 из них — дети.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Задержан собственник кафе Шухрат Имомов.
Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.