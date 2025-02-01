Кассы рядом с Кунгурской ледяной пещерой могут снести

Первым в суд обратилось ООО «Сталагмит-Экскурс», пишет «Эхо Перми». В иске к администрации Кунгурского муниципального округа компания требует признать здание кассы площадью 28 кв. м, построенное в 2022 году, собственностью «Сталагмита». Чиновники в ответ потребовали признать здание кассы самовольной постройкой и обязать «Сталагмит» демонтировать его. Кроме того, с истца намерены взыскать неустойку по 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения по настоящему делу.