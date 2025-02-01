Кассы рядом с Кунгурской ледяной пещерой могут снести

Posted 1 февраля, 11:32
Published 1 февраля, 11:32
Modified 1 февраля, 11:34
Updated 1 февраля, 11:34
Чиновники требуют признать кассы рядом с одной из главных достопримечательностей Урала самостроем. Если это произойдет, строение надо будет демонтировать.
Первым в суд обратилось ООО «Сталагмит-Экскурс», пишет «Эхо Перми». В иске к администрации Кунгурского муниципального округа компания требует признать здание кассы площадью 28 кв. м, построенное в 2022 году, собственностью «Сталагмита». Чиновники в ответ потребовали признать здание кассы самовольной постройкой и обязать «Сталагмит» демонтировать его. Кроме того, с истца намерены взыскать неустойку по 5 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного решения по настоящему делу.
Иск ООО «Сталагмит-Экскурс» рассматривает Арбитражный суд. Адвокат истца сообщил, что все выявленные ранее нарушения безопасности на объекте устранены. Это следует из письма пожарного гарнизона. Рекомендации строительной экспертизы по увеличению высоты потолка здания будут выполнены при наступлении теплой погоды. В случае, если объект признают капитальным, то возле касс возведут противопожарную стенку, как указано в предписании пожарной экспертизы.
Суд удовлетворил ходатайство обеих сторон и вызвал экспертов для дачи пояснений по ранее вынесенным заключениям, к которым возникли замечания.