Министр образования Зимбабве посетит Пермь

Гости из Африки пробудут здесь пять дней — со 2 по 7 февраля. Кроме министра, в ее состав входят его помощник Джири Спиве и директор департамента Терерай Кудакваше, а также четверо учителей информатики. В программу визита войдут деловые встречи с представителями властей Перми и Пермского края, а также посещение образовательных, научных и культурных объектов. Отдельной тематической линией поездки станет обмен опытом в области образования и повышение квалификации в сфере современных образовательных технологий для зимбабвийских педагогов.