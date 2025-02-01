Министр образования Зимбабве посетит Пермь

Posted 1 февраля, 12:53
Published 1 февраля, 12:53
Modified 1 февраля, 12:55
Updated 1 февраля, 12:55
Министр начального и среднего образования Зимбабве Торерайи Мойо приедет в Пермь на семь дней. Делегацию под его руководством принимает Пермский педагогический университет, сообщает пресс-служба вуза.
Гости из Африки пробудут здесь пять дней — со 2 по 7 февраля. Кроме министра, в ее состав входят его помощник Джири Спиве и директор департамента Терерай Кудакваше, а также четверо учителей информатики. В программу визита войдут деловые встречи с представителями властей Перми и Пермского края, а также посещение образовательных, научных и культурных объектов. Отдельной тематической линией поездки станет обмен опытом в области образования и повышение квалификации в сфере современных образовательных технологий для зимбабвийских педагогов.
«Я горжусь возможностью представить наш вуз зарубежным коллегам. Для педагогов команда Пермского педагогического подготовила краткосрочную программу повышения квалификации, которая направлена на освоение современных образовательных технологий, например, робототехники и искусственного интеллекта. Важно, что подобные проекты — результат диалога, взаимного понимания, которое, я уверен, только укрепится в ходе визита», — прокомментировал ректор ПГГПУ Константин Егоров.
Гости посетят Министерство туризма Пермского края, дирекцию Межвузовского кампуса международного уровня «Будущее Пармы», Технопарк Morion Digital и Международный клуб дружбы, где состоится встреча с иностранными студентами. Также зимбавийцам покажут Кунгурскую ледяную пещеру и Белогорский монастырь.