Самый теплый день зимы. Пермяков ждет очередной температурный рекорд

В ночь на субботу, 1 февраля, в Перми, как и ожидалось, перекрыт суточный рекорд тепла. Температура воздуха достигла +0.8˚, тогда как ранее зафиксированный максимум был +0.4. Днем может быть еще теплее, так что окончательное значение рекорда станет известно только вечером. Среднесуточная температура может быть выше 0˚.