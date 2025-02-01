Самый теплый день зимы. Пермяков ждет очередной температурный рекорд

Posted 1 февраля, 04:53
Published 1 февраля, 04:53
Modified 1 февраля, 05:03
Updated 1 февраля, 05:03
Сегодня, 1 февраля, самый аномально теплый день зимы. Отклонение от нормы достигнет 13˚, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
В ночь на субботу, 1 февраля, в Перми, как и ожидалось, перекрыт суточный рекорд тепла. Температура воздуха достигла +0.8˚, тогда как ранее зафиксированный максимум был +0.4. Днем может быть еще теплее, так что окончательное значение рекорда станет известно только вечером. Среднесуточная температура может быть выше 0˚.
В воскресенье, 2 февраля, на севере края ожидается сильный мокрый снег при околонулевой температуре. В Перми и на юге региона снегопад начнется ближе к вечеру, но будет слабым. Температура воздуха на большей части региона в течение суток будет около 0˚.
Существенное похолодание на большей части Прикамья начнется только в ночь на вторник, 4 февраля, а до того лишь на севере и востоке до -10˚ и ниже, на остальной территории 0…-2˚, и снегопады вероятно продлятся до вечера понедельника.