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Posted 1 февраля, 04:10

Published 1 февраля, 04:10

Modified 1 февраля, 04:12

Updated 1 февраля, 04:12

В Перми мужчина пытался из ревности убить девочку-подростка

В Перми мужчина пытался из ревности убить девочку-подростка

1 февраля 2025, 04:10
Фото: Изображение Midjourney.
Жизнь ребенку спасла мать нападавшего.

В Перми 25-летнего парня задержали по подозрению в покушении на убийство 16-летней девочки. Жизнь подростку спасла мать нападавшего.

Инцидент произошел 30 января в Дзержинском районе Перми. Девочка была в гостях у молодого человека, и он начал ссориться с ней на почве ревности. В ходе конфликта он начал избивать подростка и пытался задушить. Остановила нападавшего его мать, которая в момент избиения находилась в той же квартире. Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы и тела.

Следователи и полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого. «В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Следователи провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты объекты и предметы, указывающие на причастность подозреваемого к совершению особо тяжкого преступления. Допрошены свидетели и очевидцы произошедшего. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.

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