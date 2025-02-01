В Перми мужчина пытался из ревности убить девочку-подростка

Инцидент произошел 30 января в Дзержинском районе Перми. Девочка была в гостях у молодого человека, и он начал ссориться с ней на почве ревности. В ходе конфликта он начал избивать подростка и пытался задушить. Остановила нападавшего его мать, которая в момент избиения находилась в той же квартире. Девочку увезли в больницу с множественными травмами головы и тела.