В Закамске отключили горячую воду. Возможны проблемы с отоплением

Posted 1 февраля, 06:10
Published 1 февраля, 06:10
Modified 1 февраля, 06:12
Updated 1 февраля, 06:12
В субботу, 1 февраля, в некоторых домах Закамска отключат горячую воду. Может снизиться качество отопления.
«Т Плюс» сегодня начнет ремонтные работы на ул. Ласьвинская, где обнаружен дефект на тепломагистрали. Не будет горячей воды, а качество отопления может снизиться в некоторых домах на ул. Охотников, Химградская, Новоржевская, Полтавская, Яранская, Богдана Хмельницкого и Онежская. Плановый срок окончания работ — до 02:00 2 февраля.
Кстати, сегодня, 1 февраля, ожидается самый теплый день этой зимы. Среднесуточная температура может быть выше 0˚. Отклонение от нормы достигнет 13˚.