В Закамске отключили горячую воду. Возможны проблемы с отоплением

«Т Плюс» сегодня начнет ремонтные работы на ул. Ласьвинская, где обнаружен дефект на тепломагистрали. Не будет горячей воды, а качество отопления может снизиться в некоторых домах на ул. Охотников, Химградская, Новоржевская, Полтавская, Яранская, Богдана Хмельницкого и Онежская. Плановый срок окончания работ — до 02:00 2 февраля.