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Posted 1 февраля, 06:10

Published 1 февраля, 06:10

Modified 1 февраля, 06:12

Updated 1 февраля, 06:12

В Закамске отключили горячую воду. Возможны проблемы с отоплением

В Закамске отключили горячую воду. Возможны проблемы с отоплением

1 февраля 2025, 06:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коммунальный рай
На тепломагистрали обнаружен дефект.

В субботу, 1 февраля, в некоторых домах Закамска отключат горячую воду. Может снизиться качество отопления.

«Т Плюс» сегодня начнет ремонтные работы на ул. Ласьвинская, где обнаружен дефект на тепломагистрали. Не будет горячей воды, а качество отопления может снизиться в некоторых домах на ул. Охотников, Химградская, Новоржевская, Полтавская, Яранская, Богдана Хмельницкого и Онежская. Плановый срок окончания работ — до 02:00 2 февраля.

Кстати, сегодня, 1 февраля, ожидается самый теплый день этой зимы. Среднесуточная температура может быть выше 0˚. Отклонение от нормы достигнет 13˚.

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