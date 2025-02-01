Ветеран Великой Отечественной и изобретатель из Перми отмечает столетний юбилей

Posted 1 февраля, 12:24
Published 1 февраля, 12:24
Modified 1 февраля, 12:26
Updated 1 февраля, 12:26
Сегодня, 1 февраля, столетний юбилей отмечает пермяк Виталий Андреевич Шитов — ветеран Великой Отечественной войны и изобретатель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Виталий Андреевич Шитов ушел на фронт в 1944 году, ему было всего 19 лет. Он служил в военно-воздушных войсках Третьего Украинского фронта и помнит каждый свой бой. Инженерный талант Виталия Андреевича проявился уже на фронте — его изобретения не раз помогали солдатам облегчить быт. После войны, окончание которой застало его в Чехословакии, он переехал в Пермь, закончил школу рабочей молодежи, а затем вуз по специальности инженер-конструктор.
Ветеран начал карьеру на железной дороге, а потом всю жизнь проработал на Приборостроительном заводе, где стал заслуженным конструктором. Виталий Шитов получил 17 авторских прав на свои изобретения и продолжает изобретать до сих пор. Даже свой рабочий стол он оборудовал своими руками.