Владельцу кафе в Кунгуре, где отравились 32 человека, вынесли меру пресечения

Posted 1 февраля, 08:13
Published 1 февраля, 08:13
Modified 1 февраля, 08:15
Updated 1 февраля, 08:15
Сегодня, 1 февраля, в Кунгуре суд вынес решение о мере пресечения Шухрату Имомову, которому принадлежит SHAURMA COSMOS. Его отправили под домашний арест до 30 марта.
Имомова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Его задержали вчера, 31 января.
30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Всего за медпомощью обратились 32 человека, 13 из них — дети.