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Posted 1 февраля, 08:13

Published 1 февраля, 08:13

Modified 1 февраля, 08:15

Updated 1 февраля, 08:15

Владельцу кафе в Кунгуре, где отравились 32 человека, вынесли меру пресечения

Владельцу кафе в Кунгуре, где отравились 32 человека, вынесли меру пресечения

1 февраля 2025, 08:13
Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Сюжет
Кунгур
Суд состоялся в субботу, 1 февраля.

Сегодня, 1 февраля, в Кунгуре суд вынес решение о мере пресечения Шухрату Имомову, которому принадлежит SHAURMA COSMOS. Его отправили под домашний арест до 30 марта.

Имомова подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. Его задержали вчера, 31 января.

30 января в больницу Кунгура стали обращаться люди с признаками пищевого отравления, в том числе и дети. Все они приобретали продукцию в местном кафе в киоске SHAURMA COSMOS. Всего за медпомощью обратились 32 человека, 13 из них — дети.

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#Суд#Кунгур#Отравление детей#Отравление#Домашний арест
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