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Posted 1 февраля, 07:18

Published 1 февраля, 07:18

Modified 1 февраля, 07:20

Updated 1 февраля, 07:20

Власти Перми считают, что ТЦ рядом с эспланадой незаконно реконструировали

Власти Перми считают, что ТЦ в центре Перми могли незаконно реконструировать

1 февраля 2025, 07:18
Фото: Яндекс карты.

Власти Перми считают, что ТЦ рядом с эспланадой незаконно реконструировали

Чиновники настаивают, что здание надо снести.

Торговый центр на ул. Ленина, 66а, который администрация Ленинского района Перми требует снести, могло быть незаконно реконструировано. Об этом на заседании в Арбитражном суде Пермского края заявила представитель мэрии, пишет «Коммерсант-Прикамье».

К выводам о том, что здание могло быть перестроено без разрешения, чиновники пришли по итогам обследования и акта, датированного ноябрем 2024 года. «Имеются признаки реконструкции здания, для которой не было получено разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Следовательно, мы не можем сказать, что здание является безопасным», — заявила в суде истец.

Юрист «Траст-центра», владеющего ТЦ, заявил, что проводилась не реконструкция, а капремонт здания. В частности, в постройке пробили стену, чтобы сделать небольшую комнату, которая используется как санузел. Отремонтировали лестничный марш, ведущий с первого на второй этаж. При этом общая конфигурация и площадь здания не изменились. При этом ТЦ не опасен для эксплуатации.

Судья отложила заседание по делу на март, участникам процесса было предложено ходатайствовать о проведении экспертизы.

Напомним, в декабре прошлого года администрация Ленинского района Перми подала иск в Арбитражный суд против ООО «Траст-Центр», которое является владельцем торгового центра на ул. Ленина, 66а. Власти требуют признать постройку самостроем и, таким образом, снести.

Ранее в этом помещении находился ресторан «Тсуру», а в настоящее время расположены кафе «Центр плова» и несколько магазинов. По мнению истца, здание, построенное в 2002 году, было возведено без соблюдения необходимых юридических процедур и является самовольной постройкой. Также муниципалитет подал ходатайство о введении обеспечительных мер, которые включают запрет на регистрацию каких-либо сделок с земельным участком по указанному адресу, а также с двухэтажным зданием кафе.

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#Суд#Тц#Снос#Самовольные постройки
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