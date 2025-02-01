Власти Перми считают, что ТЦ в центре Перми могли незаконно реконструировать

К выводам о том, что здание могло быть перестроено без разрешения, чиновники пришли по итогам обследования и акта, датированного ноябрем 2024 года. «Имеются признаки реконструкции здания, для которой не было получено разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Следовательно, мы не можем сказать, что здание является безопасным», — заявила в суде истец.