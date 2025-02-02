8 февраля в Пермском крае пройдет «Лыжня России», места заканчиваются

В Перми активно идет регистрация на «Лыжню России». Мероприятие пройдет 8 февраля одновременно во всех городах Пермского края. В Перми лыжников — любителей и профессионалов — примут две базы — «Пермские медведи» в Мотовилихинском районе и «Прикамье» в Кировском районе. Регистрация производится на «Госуслугах». Правда, как сообщают лыжники, на базу «Прикамье» зарегистрироваться уже не получается, было всего 300-350 мест. Постоянные участники «Лыжни России» рекомендуют в таком случае прийти на базу пораньше и зарегистрироваться перед началом соревнований непосредственно на месте.