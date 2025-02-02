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Posted 2 февраля, 04:24

Published 2 февраля, 04:24

Modified 2 февраля, 04:26

Updated 2 февраля, 04:26

8 февраля в Пермском крае пройдет «Лыжня России», места заканчиваются

8 февраля в Пермском крае пройдет «Лыжня России», места заканчиваются

2 февраля 2025, 04:24
Фото: из группы «Лыжня России» в социальной сети.
Желающие принять участие в традиционном массовом забеге на лыжах «Лыжня России» сообщают, что мест для регистрации на одну из двух баз в Перми уже нет.

В Перми активно идет регистрация на «Лыжню России». Мероприятие пройдет 8 февраля одновременно во всех городах Пермского края. В Перми лыжников — любителей и профессионалов — примут две базы — «Пермские медведи» в Мотовилихинском районе и «Прикамье» в Кировском районе. Регистрация производится на «Госуслугах». Правда, как сообщают лыжники, на базу «Прикамье» зарегистрироваться уже не получается, было всего 300-350 мест. Постоянные участники «Лыжни России» рекомендуют в таком случае прийти на базу пораньше и зарегистрироваться перед началом соревнований непосредственно на месте.

Участвовать в спортивном мероприятии можно всем независимо от возраста. Будет три дистанции: 2 километра для всех желающих; 5 километров — для юношей и девушек 2007 года рождения и младше; 10 километров — для лыжников 2006 года рождения и старше.

#Лыжи#Лыжня россии#Бег на лыжах#Гонка на лыжах#Лыжная база
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