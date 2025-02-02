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Posted 2 февраля, 06:04

Published 2 февраля, 06:04

Modified 2 февраля, 06:11

Updated 2 февраля, 06:11

Деньги за несостоявшееся в Перми шоу сестер Авериных вернули, но не всем

Деньги за несостоявшееся в Перми шоу сестер Авериных вернули, но не всем

2 февраля 2025, 06:04
Фото: из официального тг-канала сестер Авериных.
После публикации Properm.ru о том, что пермяки не могут получить деньги за шоу «Лебединое озеро», которое должно было состояться в декабре в УДС «Молот», возврат средств начался. Некоторые уже получили деньги за билеты на шоу, которого не было. Но не все.

Как сообщили Properm.ru зрители, которые купили билеты на шоу олимпийских чемпионок сестер Авериных «Лебединое озеро», деньги за несостоявшееся представление начали возвращать. Одной из героинь статьи, Екатерине Р., деньги вернули, она сообщила об этом на своей странице в социальной сети и поблагодарила редакцию Properm.ru за помощь в освещении проблемы.

Вернули деньги и некоторым другим зрителям. К сожалению, не всем. В редакцию обратились еще как минимум три пострадавшие. Так, по словам Натальи С., ей до сих пор не вернули 8500 рублей за три билета, приобретенные еще в октябре 2024 года. Заявление о возврате она направила 13 декабря 2024 года, но ответа на письмо или перевода денежных средств не получила.

Кроме того, после публикации в редакцию обратились родители пермских гимнасток, которые были задействованы в подготовке к шоу. Они потратили много времени на репетиции, им не платили за это, извинений или объяснений по поводу отмены шоу они также не получили.

Properm.ru направил запрос в Минспорта Пермского края с просьбой прокомментировать участие в шоу воспитанниц спортивных школ Прикамья.

#Сестры Аверины#Лебединое озеро#Шоу лебединое озеро#Не возвращают деньги за билеты
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