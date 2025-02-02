Деньги за несостоявшееся в Перми шоу сестер Авериных вернули, но не всем

Вернули деньги и некоторым другим зрителям. К сожалению, не всем. В редакцию обратились еще как минимум три пострадавшие. Так, по словам Натальи С., ей до сих пор не вернули 8500 рублей за три билета, приобретенные еще в октябре 2024 года. Заявление о возврате она направила 13 декабря 2024 года, но ответа на письмо или перевода денежных средств не получила.