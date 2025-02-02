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Posted 2 февраля, 08:40

Published 2 февраля, 08:40

Modified 2 февраля, 08:42

Updated 2 февраля, 08:42

Депутатам предложили повысить зарплаты сотрудникам Контрольно-счетной палаты Прикамья

Депутатам предложили повысить зарплаты сотрудникам Контрольно-счетной палаты Прикамья

2 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI.
Контрольно-счетная палата (КСП) Пермского края направила в Законодательное собрание региона проект закона, предполагающий рост расходов на оплату труда сотрудников.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на унификацию размера надбавок за особые условия работы для сотрудников КСП с теми, что установлены для госслужащих в администрации края. На законопроект первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Финансовое обоснование документа указывает, что корректировки затронут двух заместителей председателя и семь аудиторов ведомства. В 2025 году фонд их заработной платы планируется увеличить на 4,3 млн рублей, а в 2026–2027 годах — ежегодно на 4,4 млн рублей. Источником финансирования станут неиспользованные остатки краевого бюджета по итогам 2024 года.

Рассмотрение законопроекта включено в повестку февральской сессии заксобрания. Депутатам предстоит провести голосование в двух чтениях. Как отмечают авторы инициативы, изменения направлены на обеспечение соответствия условий труда сотрудников КСП региональным стандартам для повышения эффективности контроля за бюджетными средствами.

#Зарплаты#Ксп пермского края#Ксп#Законодательное собрание пермского края#Аудиторы#Контрольно-счетная палата пермского края
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