Депутатам предложили повысить зарплаты сотрудникам Контрольно-счетной палаты Прикамья

Финансовое обоснование документа указывает, что корректировки затронут двух заместителей председателя и семь аудиторов ведомства. В 2025 году фонд их заработной платы планируется увеличить на 4,3 млн рублей, а в 2026–2027 годах — ежегодно на 4,4 млн рублей. Источником финансирования станут неиспользованные остатки краевого бюджета по итогам 2024 года.