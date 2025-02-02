Губернатор Пермского края дал поручение расселить аварийное жилье в Соликамске

Posted 2 февраля, 07:04
Published 2 февраля, 07:04
Modified 2 февраля, 07:07
Updated 2 февраля, 07:07
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подвел итоги рабочего визита в Соликамский городской округ. Центр спортивных единоборств уже готов, записаться на занятия в него, по словам его руководителей, могут все желающие. По словам главы Соликамска Александра Русанова, проект строительства 25-метрового бассейна проходит государственную экспертизу. Проведен ремонт в соликамском колледже, даны поручения по реставрации двух храмов, благоустройства общественных пространств.
Кроме того, Дмитрий Махонин поручил главе Соликамска расселить ветхое и аварийное жилье по улице Мира. По словам губернатора, через 2-3 года в город будут приезжать разные делегации, и нужно, «чтобы не было стыдно». Строить дома в этом микрорайоне нельзя, но расселить людей надо.
Расселение ветхого и аварийного жилья — одна из главных проблем города уже несколько десятилетий. С 2014 по 2017 годы планировали расселить более 20 тыс кв.м, расселили около 8 тыс. кв. м. Целые районы Соликамска состоят из ветхого жилья, деревянных и шлакоблочных бараков.