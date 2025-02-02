Губернатор Пермского края дал поручение расселить аварийное жилье в Соликамске

Кроме того, Дмитрий Махонин поручил главе Соликамска расселить ветхое и аварийное жилье по улице Мира. По словам губернатора, через 2-3 года в город будут приезжать разные делегации, и нужно, «чтобы не было стыдно». Строить дома в этом микрорайоне нельзя, но расселить людей надо.



Расселение ветхого и аварийного жилья — одна из главных проблем города уже несколько десятилетий. С 2014 по 2017 годы планировали расселить более 20 тыс кв.м, расселили около 8 тыс. кв. м. Целые районы Соликамска состоят из ветхого жилья, деревянных и шлакоблочных бараков.