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Posted 2 февраля, 07:04

Published 2 февраля, 07:04

Modified 2 февраля, 07:07

Updated 2 февраля, 07:07

Губернатор Пермского края дал поручение расселить аварийное жилье в Соликамске

Губернатор Пермского края дал поручение расселить аварийное жилье в Соликамске

2 февраля 2025, 07:04
Фото: properm.ru.
Жители аварийных домов по улице Мира в Соликамске живут в нечеловеческих условиях уже много лет и не раз слышали обещания, что их будут переселять, но воз и ныне там.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подвел итоги рабочего визита в Соликамский городской округ. Центр спортивных единоборств уже готов, записаться на занятия в него, по словам его руководителей, могут все желающие. По словам главы Соликамска Александра Русанова, проект строительства 25-метрового бассейна проходит государственную экспертизу. Проведен ремонт в соликамском колледже, даны поручения по реставрации двух храмов, благоустройства общественных пространств.

Кроме того, Дмитрий Махонин поручил главе Соликамска расселить ветхое и аварийное жилье по улице Мира. По словам губернатора, через 2-3 года в город будут приезжать разные делегации, и нужно, «чтобы не было стыдно». Строить дома в этом микрорайоне нельзя, но расселить людей надо.

Расселение ветхого и аварийного жилья — одна из главных проблем города уже несколько десятилетий. С 2014 по 2017 годы планировали расселить более 20 тыс кв.м, расселили около 8 тыс. кв. м. Целые районы Соликамска состоят из ветхого жилья, деревянных и шлакоблочных бараков.

#Видео#Дмитрий махонин#Расселение ветхого и аварийного жилья#Александр Русанов#Юбилей соликамска
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