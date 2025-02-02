«Как мы будем вторую ночь без тепла?» В поселке Прикамья всё еще нет света

Жители многоквартирного дома на улице Коммунистической в поселке Углеуральский (Губахинский городской округ Пермского края) с тревогой пишут в редакцию Properm.ru о том, что происходит у них в поселке со вчерашнего дня. Электроснабжение отключили вчера вечером, и одну ночь жители поселка (8,5 тыс. человек живет в Углеуральском) уже провели без тепла и света. Сегодня в ПАО «Россети Урала» сообщили о том, что специалисты работают над устранением аварии, что причиной отключения стал мокрый снег, который налип на провода линии электропередач (ЛЭП).