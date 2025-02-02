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Posted 2 февраля, 13:12

Published 2 февраля, 13:12

Modified 2 февраля, 13:14

Updated 2 февраля, 13:14

«Как мы будем вторую ночь без тепла?» В поселке Прикамья всё еще нет света

«Как мы будем вторую ночь без тепла?» В поселке Прикамья всё еще нет света

2 февраля 2025, 13:12
Фото: ПАО «Россети Урала».
Жители Углеуральского (Губахинский городской округ) пишут, что у них всё ещё (с 1 февраля 2025 года) нет света, тепла и воды. И воду им купить негде, так магазины не работают.

Жители многоквартирного дома на улице Коммунистической в поселке Углеуральский (Губахинский городской округ Пермского края) с тревогой пишут в редакцию Properm.ru о том, что происходит у них в поселке со вчерашнего дня. Электроснабжение отключили вчера вечером, и одну ночь жители поселка (8,5 тыс. человек живет в Углеуральском) уже провели без тепла и света. Сегодня в ПАО «Россети Урала» сообщили о том, что специалисты работают над устранением аварии, что причиной отключения стал мокрый снег, который налип на провода линии электропередач (ЛЭП).

В сообщении прокуратуры региона, которая проводит проверку по факту масштабного отключения коммунальных ресурсов на севере края, говорится о том, что из строя вышел трансформатор, и из-за аварии на нем случился такой коллапс.

В пресс-службе правительства Пермского края пока не могут точно сказать, когда в поселок вернут свет, воду и тепло. Меж тем температура воздуха в квартирах опускается, несмотря на то, что люди пытаются обогревать помещения с помощью включенных газовых плит.

Ночью по северу края обещают от минус 5 до минус 10 градусов мороза. «Как мы переживем вторую ночь без тепла?» — возмущаются жители. К тому, по их словам, им негде взять воду, подвоза не организовано, а магазины не работают.

#Губаха#Отключение света#Углеуральский#Север пермского края#Нет электричества
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