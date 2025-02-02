«Как мы будем вторую ночь без тепла?» В поселке Прикамья всё еще нет света

Posted 2 февраля, 13:12
Published 2 февраля, 13:12
Modified 2 февраля, 13:14
Updated 2 февраля, 13:14
Жители многоквартирного дома на улице Коммунистической в поселке Углеуральский (Губахинский городской округ Пермского края) с тревогой пишут в редакцию Properm.ru о том, что происходит у них в поселке со вчерашнего дня. Электроснабжение отключили вчера вечером, и одну ночь жители поселка (8,5 тыс. человек живет в Углеуральском) уже провели без тепла и света. Сегодня в ПАО «Россети Урала» сообщили о том, что специалисты работают над устранением аварии, что причиной отключения стал мокрый снег, который налип на провода линии электропередач (ЛЭП).
В сообщении прокуратуры региона, которая проводит проверку по факту масштабного отключения коммунальных ресурсов на севере края, говорится о том, что из строя вышел трансформатор, и из-за аварии на нем случился такой коллапс.
В пресс-службе правительства Пермского края пока не могут точно сказать, когда в поселок вернут свет, воду и тепло. Меж тем температура воздуха в квартирах опускается, несмотря на то, что люди пытаются обогревать помещения с помощью включенных газовых плит.
Ночью по северу края обещают от минус 5 до минус 10 градусов мороза. «Как мы переживем вторую ночь без тепла?» — возмущаются жители. К тому, по их словам, им негде взять воду, подвоза не организовано, а магазины не работают.