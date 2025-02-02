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Posted 2 февраля, 08:26

Published 2 февраля, 08:26

Modified 2 февраля, 08:28

Updated 2 февраля, 08:28

Погода в регионе: зима играет в «холодные прятки»

Погода в регионе: зима играет в «холодные прятки»

2 февраля 2025, 08:26
Фото: properm.ru.
Сегодня, 2 февраля, и завтра, 3 февраля, в отдельных районах Пермского края ожидаются гололедица, изморозь, туман, мокрый снег на проводах.

Сегодня, 2 февраля 2025 года, жителей Перми ждёт пасмурная погода с температурой от +1°С до -1°С, а к вечеру и вовсе начнутся снег с дождём при 0°С. Давление держится на отметке 756 мм рт. ст., а влажность воздуха достигнет 91%, так что ощущение промозглости гарантировано.

Завтра ситуация станет ещё «веселее»: пасмурное небо так и не расступится. Ночью — снег с дождём (-1°С), утром и днём — небольшой снегопад (-1°С и -2°С соответственно), а к вечеру температура упадёт до -3°С, превратив лужи в мини-катки.

Похоже, зима решила провести эксперимент: «А что, если смешать осень, весну и январь в одном флаконе?» Результат — снег, дождь, ошалевшие птицы и другие животные, почки на деревьях, то снежная каша и лужи, то лёд под ногами.

#Аномальная погода#Аномально теплая погода#Зима в пермском крае#Январь прогноз погоды
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