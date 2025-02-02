Погода в регионе: зима играет в «холодные прятки»

Сегодня, 2 февраля 2025 года, жителей Перми ждёт пасмурная погода с температурой от +1°С до -1°С, а к вечеру и вовсе начнутся снег с дождём при 0°С. Давление держится на отметке 756 мм рт. ст., а влажность воздуха достигнет 91%, так что ощущение промозглости гарантировано.