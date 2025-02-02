Погода в регионе: зима играет в «холодные прятки»

Posted 2 февраля, 08:26
Published 2 февраля, 08:26
Modified 2 февраля, 08:28
Updated 2 февраля, 08:28
Сегодня, 2 февраля 2025 года, жителей Перми ждёт пасмурная погода с температурой от +1°С до -1°С, а к вечеру и вовсе начнутся снег с дождём при 0°С. Давление держится на отметке 756 мм рт. ст., а влажность воздуха достигнет 91%, так что ощущение промозглости гарантировано.
Завтра ситуация станет ещё «веселее»: пасмурное небо так и не расступится. Ночью — снег с дождём (-1°С), утром и днём — небольшой снегопад (-1°С и -2°С соответственно), а к вечеру температура упадёт до -3°С, превратив лужи в мини-катки.
Похоже, зима решила провести эксперимент: «А что, если смешать осень, весну и январь в одном флаконе?» Результат — снег, дождь, ошалевшие птицы и другие животные, почки на деревьях, то снежная каша и лужи, то лёд под ногами.