Посёлок Углеуральский в Пермском крае остался без света из-за снега и льда на ЛЭП

Posted 2 февраля, 08:50
Published 2 февраля, 08:50
Modified 2 февраля, 08:54
Updated 2 февраля, 08:54
1 февраля произошла авария на сетях, в Углеуральском пропал свет. По данным тг-канала «Слуховой анализатор», власти Губахинского округа накануне установили 4 генератора в котельных, чтобы не останавливать систему отопления. Решить проблему с восстановлением электроэнергии предполагалось еще вчера, но не получилось.
Как сообщили Properm.ru в ПАО «Россети Урала», к ликвидации последствий аварии привлечены три передвижные дизельные электростанции, а также бригады Чусовских электрических сетей. Для ускорения ремонта к ним присоединились дополнительные силы из других подразделений ПАО «Россети Урала». Специалисты работают, обещают в ближайшее время восстановить электроснабжение.
В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что котельные были переключены на резервные источники. Сейчас идёт перевод котельных на штатный режим.