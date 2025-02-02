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Posted 2 февраля, 08:50

Published 2 февраля, 08:50

Modified 2 февраля, 08:54

Updated 2 февраля, 08:54

Посёлок Углеуральский в Пермском крае остался без света из-за снега и льда на ЛЭП

Посёлок Углеуральский в Пермском крае остался без света из-за снега и льда на ЛЭП

2 февраля 2025, 08:50
Фото: ПАО «Россети Урала».
Свыше 8,5 тысяч жителей посёлка Углеуральский (Губахинский округ Пермского края) еще 1 февраля остались без электроснабжения. Причиной масштабного отключения стала авария на линиях электропередачи, вызванная налипанием мокрого снега на ЛЭП.

1 февраля произошла авария на сетях, в Углеуральском пропал свет. По данным тг-канала «Слуховой анализатор», власти Губахинского округа накануне установили 4 генератора в котельных, чтобы не останавливать систему отопления. Решить проблему с восстановлением электроэнергии предполагалось еще вчера, но не получилось.

Как сообщили Properm.ru в ПАО «Россети Урала», к ликвидации последствий аварии привлечены три передвижные дизельные электростанции, а также бригады Чусовских электрических сетей. Для ускорения ремонта к ним присоединились дополнительные силы из других подразделений ПАО «Россети Урала». Специалисты работают, обещают в ближайшее время восстановить электроснабжение.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что котельные были переключены на резервные источники. Сейчас идёт перевод котельных на штатный режим.

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