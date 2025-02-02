Посёлок Углеуральский в Пермском крае остался без света из-за снега и льда на ЛЭП

Как сообщили Properm.ru в ПАО «Россети Урала», к ликвидации последствий аварии привлечены три передвижные дизельные электростанции, а также бригады Чусовских электрических сетей. Для ускорения ремонта к ним присоединились дополнительные силы из других подразделений ПАО «Россети Урала». Специалисты работают, обещают в ближайшее время восстановить электроснабжение.