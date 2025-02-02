Прокуратура Прикамья начала проверку из-за масштабного отключения коммунальных услуг

В Прикамье прокуратура инициировала проверку в связи с чрезвычайной ситуацией в Губахинском и Кизеловском округах, где жители остались без электричества, отопления и воды. Причиной стал масштабный аварийный сбой на трансформаторе, приведший к остановке работы ключевых коммунальных систем.

По предварительным данным, авария произошла 1 февраля, оставив тысячи жителей двух округов без жизненно важных услуг. Специалисты аварийных служб оперативно приступили к устранению последствий, однако точные сроки восстановления пока не названы. В рамках надзора прокуратура оценит, насколько своевременно и эффективно действовали местные власти и коммунальные организации. Особое внимание уделят соблюдению прав граждан: проведут ли перерасчёт платы за неоказанные услуги и достаточно ли мер принимается для поддержки населения. «Ситуация находится на контроле. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления», — отметили в ведомстве. Результаты проверки станут основой для возможных административных дел. Ранее стало известно, что поселок Углеуральский остался без электричества, причиной в ПАО «Россети Урала» назвали обрыв проводов из-за налипания мокрого снега на ЛЭП.