Прокуратура Прикамья начала проверку из-за масштабного отключения коммунальных услуг

Posted 2 февраля, 10:44
Published 2 февраля, 10:44
Modified 2 февраля, 10:46
Updated 2 февраля, 10:46
По предварительным данным, авария произошла 1 февраля, оставив тысячи жителей двух округов без жизненно важных услуг. Специалисты аварийных служб оперативно приступили к устранению последствий, однако точные сроки восстановления пока не названы.
В рамках надзора прокуратура оценит, насколько своевременно и эффективно действовали местные власти и коммунальные организации. Особое внимание уделят соблюдению прав граждан: проведут ли перерасчёт платы за неоказанные услуги и достаточно ли мер принимается для поддержки населения.
«Ситуация находится на контроле. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления», — отметили в ведомстве. Результаты проверки станут основой для возможных административных дел.
Ранее стало известно, что поселок Углеуральский остался без электричества, причиной в ПАО «Россети Урала» назвали обрыв проводов из-за налипания мокрого снега на ЛЭП.