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Posted 2 февраля, 10:44

Published 2 февраля, 10:44

Modified 2 февраля, 10:46

Updated 2 февраля, 10:46

Прокуратура Прикамья начала проверку из-за масштабного отключения коммунальных услуг

Прокуратура Прикамья начала проверку из-за масштабного отключения коммунальных услуг

2 февраля 2025, 10:44
Фото: ПАО «Россети Урала».
В Прикамье прокуратура инициировала проверку в связи с чрезвычайной ситуацией в Губахинском и Кизеловском округах, где жители остались без электричества, отопления и воды. Причиной стал масштабный аварийный сбой на трансформаторе, приведший к остановке работы ключевых коммунальных систем.

По предварительным данным, авария произошла 1 февраля, оставив тысячи жителей двух округов без жизненно важных услуг. Специалисты аварийных служб оперативно приступили к устранению последствий, однако точные сроки восстановления пока не названы.

В рамках надзора прокуратура оценит, насколько своевременно и эффективно действовали местные власти и коммунальные организации. Особое внимание уделят соблюдению прав граждан: проведут ли перерасчёт платы за неоказанные услуги и достаточно ли мер принимается для поддержки населения.

«Ситуация находится на контроле. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления», — отметили в ведомстве. Результаты проверки станут основой для возможных административных дел.

Ранее стало известно, что поселок Углеуральский остался без электричества, причиной в ПАО «Россети Урала» назвали обрыв проводов из-за налипания мокрого снега на ЛЭП.

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