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Posted 2 февраля, 07:38

Published 2 февраля, 07:38

Modified 2 февраля, 07:40

Updated 2 февраля, 07:40

Сегодня День рождения отмечает пермский балет!

Сегодня День рождения отмечает пермский балет!

2 февраля 2025, 07:38
Фото: из группы министра культуры Пермского края Аллы Платоновой.
2 февраля день рождения отмечает Пермский балет. Дата связана с премьерой в 1926 году балета «Жизель». Спектакль был поставлен учениками балетной студии, открывшейся за год до этого при Пермском театре.

Об истории пермского балета в День его рождения рассказала в своем блоге министр культуры Пермского края Алла Платонова. Премьера балета Чайковского «Лебединое озеро», ставшего визитной карточкой пермского балета, состоялась спустя пять лет. А в годы войны на сцене театра выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. В Молотове выступали Галина Уланова, Константин Сергеев, Наталия Дудинская, Алла Шелест, Семен Каплан и другие. Пермская публика познакомилась с лучшими балетными постановками, среди которых была и классика, и лучшие советские балеты.

В 1942 году в Перми (Молотове) Арам Хачатурян пишет балет «Гаянэ», а в 1943-м Сергей Прокофьев завершает балет «Золушка». Было создано Пермское хореографическое училище, которое в 2025 году отметит 80-летний юбилей. В 1970-е годы труппу театра возглавлял балетмейстер Николай Боярчиков, это время театроведы называют «золотым веком» в истории пермского балета. Пермь унаследовала от Петербурга академическую традицию.

Очередную страницу своей замечательной истории Пермский балет пишет под управлением Алексея Мирошниченко, одного из ведущих российских хореографов.

В 2026 году Пермь будет отмечать 100-летие Пермского балета, Алла Платонова поделилась ссылкой на видеозаписи спектаклей и поздравила всех причастных и поклонников с праздником.

#Балет#Министр культуры#Мирошниченко#Алла Платонова#Пермский балет
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