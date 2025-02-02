Сегодня День рождения отмечает пермский балет!

Posted 2 февраля, 07:38
Published 2 февраля, 07:38
Modified 2 февраля, 07:40
Updated 2 февраля, 07:40
Об истории пермского балета в День его рождения рассказала в своем блоге министр культуры Пермского края Алла Платонова. Премьера балета Чайковского «Лебединое озеро», ставшего визитной карточкой пермского балета, состоялась спустя пять лет. А в годы войны на сцене театра выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. В Молотове выступали Галина Уланова, Константин Сергеев, Наталия Дудинская, Алла Шелест, Семен Каплан и другие. Пермская публика познакомилась с лучшими балетными постановками, среди которых была и классика, и лучшие советские балеты.
В 1942 году в Перми (Молотове) Арам Хачатурян пишет балет «Гаянэ», а в 1943-м Сергей Прокофьев завершает балет «Золушка». Было создано Пермское хореографическое училище, которое в 2025 году отметит 80-летний юбилей. В 1970-е годы труппу театра возглавлял балетмейстер Николай Боярчиков, это время театроведы называют «золотым веком» в истории пермского балета. Пермь унаследовала от Петербурга академическую традицию.
Очередную страницу своей замечательной истории Пермский балет пишет под управлением Алексея Мирошниченко, одного из ведущих российских хореографов.
В 2026 году Пермь будет отмечать 100-летие Пермского балета, Алла Платонова поделилась ссылкой на видеозаписи спектаклей и поздравила всех причастных и поклонников с праздником.