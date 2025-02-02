Сегодня День рождения отмечает пермский балет!

Об истории пермского балета в День его рождения рассказала в своем блоге министр культуры Пермского края Алла Платонова. Премьера балета Чайковского «Лебединое озеро», ставшего визитной карточкой пермского балета, состоялась спустя пять лет. А в годы войны на сцене театра выступал эвакуированный в Пермь Ленинградский театр оперы и балета им. Кирова. В Молотове выступали Галина Уланова, Константин Сергеев, Наталия Дудинская, Алла Шелест, Семен Каплан и другие. Пермская публика познакомилась с лучшими балетными постановками, среди которых была и классика, и лучшие советские балеты.