Суд взыскал долг по зарплате с электромонтажной компании в Прикамье

Posted 2 февраля, 12:00
Published 2 февраля, 12:00
Modified 2 февраля, 12:03
Updated 2 февраля, 12:03
Как установил суд, директор компании, выигравшей тендер на оборудование учебных заведений, поручил мужчинам выполнить заказ без оформления трудовых документов. Стороны договорились о выплате 360 тысяч рублей, однако после завершения работ подрядчики получили лишь 140 тысяч рублей.
Для взыскания долга монтажники обратились в суд. Доказательствами трудовых отношений стали записи с камер наблюдения, которые они сами устанавливали, а также аудиозаписи телефонных переговоров. Суд обязал организацию выплатить оставшиеся 220 тысяч рублей и компенсировать моральный вред на сумму 22 тысячи рублей.
Несмотря на решение суда, директор компании игнорировал требования. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, наложив арест на автомобиль с прицепом и счета предприятия. После ограничений задолженность была погашена: монтажникам перечислили 242 тысячи рублей.
В пресс-службе УФССП по Пермскому краю подчеркнули, что уклонение от исполнения судебных решений влечёт серьёзные принудительные меры. Дело стало ещё одним примером защиты прав работников в условиях «теневых» трудовых договорённостей.