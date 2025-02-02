Суд взыскал долг по зарплате с электромонтажной компании в Прикамье

В Пермском крае завершилась судебная тяжба между двумя монтажниками и электромонтажной организацией из Добрянки. Отец и сын, взявшиеся по устной договорённости за установку камер видеонаблюдения в школах Березников, не получили полный расчёт за работу. Об этом сообщают «Зори Плюс».

Как установил суд, директор компании, выигравшей тендер на оборудование учебных заведений, поручил мужчинам выполнить заказ без оформления трудовых документов. Стороны договорились о выплате 360 тысяч рублей, однако после завершения работ подрядчики получили лишь 140 тысяч рублей. Для взыскания долга монтажники обратились в суд. Доказательствами трудовых отношений стали записи с камер наблюдения, которые они сами устанавливали, а также аудиозаписи телефонных переговоров. Суд обязал организацию выплатить оставшиеся 220 тысяч рублей и компенсировать моральный вред на сумму 22 тысячи рублей. Несмотря на решение суда, директор компании игнорировал требования. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, наложив арест на автомобиль с прицепом и счета предприятия. После ограничений задолженность была погашена: монтажникам перечислили 242 тысячи рублей. В пресс-службе УФССП по Пермскому краю подчеркнули, что уклонение от исполнения судебных решений влечёт серьёзные принудительные меры. Дело стало ещё одним примером защиты прав работников в условиях «теневых» трудовых договорённостей.