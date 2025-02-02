В Майкоре ликвидирован пожар в жилом доме

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 16:16. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС: 12 пожарных и пять единиц спецтехники. Огонь распространился внутри здания, но был оперативно локализован. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.