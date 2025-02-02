В Майкоре ликвидирован пожар в жилом доме

Posted 2 февраля, 11:51
Published 2 февраля, 11:51
Modified 2 февраля, 11:53
Updated 2 февраля, 11:53
Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 16:16. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС: 12 пожарных и пять единиц спецтехники. Огонь распространился внутри здания, но был оперативно локализован. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются экспертами. Расследование продолжается.