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Posted 2 февраля, 11:51

Published 2 февраля, 11:51

Modified 2 февраля, 11:53

Updated 2 февраля, 11:53

В Майкоре ликвидирован пожар в жилом доме

В Майкоре ликвидирован пожар в жилом доме

2 февраля 2025, 11:51
Фото: пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
1 февраля в посёлке Майкор на улице Ленина произошло возгорание в частном доме.

Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному в 16:16. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС: 12 пожарных и пять единиц спецтехники. Огонь распространился внутри здания, но был оперативно локализован. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины происшествия и обстоятельства пожара устанавливаются экспертами. Расследование продолжается.

#Пожар#Мчс#Коми-пермяцкий округ#Огонь#Мчс по пермскому краю#Тушение пожара
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