properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 февраля, 03:54

Published 2 февраля, 03:54

Modified 2 февраля, 04:27

Updated 2 февраля, 04:27

В Перми проходит выставка «Гав-гав шоу»: хвостатые участники, интерактив, обучение

В Перми проходит выставка «Гав-гав шоу»: хвостатые участники, интерактив, обучение

2 февраля 2025, 03:54
Фото: со страницы «Гав-Гав шоу» в социальной сети.
Любителей домашних питомцев в Перми ждёт яркое событие: 1 и 2 февраля 2025 года в конгрессно-выставочном центре «Пермь Экспо» проходит ежегодная выставка собак «Гав-гав шоу».

Мероприятие объединит заводчиков, кинологов и семьи с детьми, предлагая гостям познакомиться с разнообразием пород, посетить обучающие занятия и насладиться атмосферой праздника. Программа мероприятия включает в себя знакомство с породами — на площадке представят более 60 разновидностей собак: от популярных лабрадоров и йоркширских терьеров до редких пород, таких как акита-ину и бернский зенненхунд. Каждый посетитель сможет пообщаться с четвероногими участниками и их хозяевами. Кроме того, в течение двух дней пройдут показательные выступления и конкурсы на четырёх тематических рингах. Победители получат сертификаты, медали и право участвовать в федеральных чемпионатах.

Образовательный блок — кинологи и ветеринары проведут лекции по воспитанию, здоровью и грумингу питомцев. Для детей организуют интерактивные уроки по основам ухода за животными. Будет организована и ярмарка товаров — более 50 стендов предложат корма, игрушки, одежду и аксессуары для собак. Гости смогут оформить заказ на доставку или воспользоваться услугами грумеров прямо на месте.

Выставка проходит с 10:00 до 18:00. по адресу шоссе Космонавтов, 59 (КВЦ «Пермь Экспо»). Владельцы собак могут привести своих питомцев при наличии ветеринарного паспорта с актуальными прививками.

#Собаки#Выставка собак#Породы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика