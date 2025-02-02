В Перми проходит выставка «Гав-гав шоу»: хвостатые участники, интерактив, обучение

Мероприятие объединит заводчиков, кинологов и семьи с детьми, предлагая гостям познакомиться с разнообразием пород, посетить обучающие занятия и насладиться атмосферой праздника. Программа мероприятия включает в себя знакомство с породами — на площадке представят более 60 разновидностей собак: от популярных лабрадоров и йоркширских терьеров до редких пород, таких как акита-ину и бернский зенненхунд. Каждый посетитель сможет пообщаться с четвероногими участниками и их хозяевами. Кроме того, в течение двух дней пройдут показательные выступления и конкурсы на четырёх тематических рингах. Победители получат сертификаты, медали и право участвовать в федеральных чемпионатах.