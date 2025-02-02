В Перми проходит выставка «Гав-гав шоу»: хвостатые участники, интерактив, обучение

Posted 2 февраля, 03:54
Published 2 февраля, 03:54
Modified 2 февраля, 04:27
Updated 2 февраля, 04:27
Мероприятие объединит заводчиков, кинологов и семьи с детьми, предлагая гостям познакомиться с разнообразием пород, посетить обучающие занятия и насладиться атмосферой праздника. Программа мероприятия включает в себя знакомство с породами — на площадке представят более 60 разновидностей собак: от популярных лабрадоров и йоркширских терьеров до редких пород, таких как акита-ину и бернский зенненхунд. Каждый посетитель сможет пообщаться с четвероногими участниками и их хозяевами. Кроме того, в течение двух дней пройдут показательные выступления и конкурсы на четырёх тематических рингах. Победители получат сертификаты, медали и право участвовать в федеральных чемпионатах.
Образовательный блок — кинологи и ветеринары проведут лекции по воспитанию, здоровью и грумингу питомцев. Для детей организуют интерактивные уроки по основам ухода за животными. Будет организована и ярмарка товаров — более 50 стендов предложат корма, игрушки, одежду и аксессуары для собак. Гости смогут оформить заказ на доставку или воспользоваться услугами грумеров прямо на месте.
Выставка проходит с 10:00 до 18:00. по адресу шоссе Космонавтов, 59 (КВЦ «Пермь Экспо»). Владельцы собак могут привести своих питомцев при наличии ветеринарного паспорта с актуальными прививками.