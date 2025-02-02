В Пермском крае нет света, воды, тепла в Углеуральском, в Кизеле

Posted 2 февраля, 16:11
Published 2 февраля, 16:11
Modified 2 февраля, 16:14
Updated 2 февраля, 16:14
По ситуации в Углеуральском, где с 1 февраля нет воды, света, тепла. По данным МинЖКХ края, сегодня днем произошло повторное отключение линии электропередач, которая находится в ведении компании Россети. В результате инцидента часть жителей, около 1,5 тысяч человек, а также 8 объектов социальной инфраструктуры в поселке Углеуральский остались без света. По данным местной администрации, теплоснабжение не прерывалось: котельные были переведены на резервные источники энергии и пониженные параметры работы. В настоящий момент электроснабжение на котельных восстановлено по постоянной схеме. Сейчас котельная выходит на рабочие параметры. Также планируется провести подомовой обход. По словам жителей, в домах по улице Коммунистической, тепла нет.
Электроснабжение насосной станции водозабора, как сообщает МинЖКХ, восстановлено. Производится наполнение резервуаров водой. Ориентировочно в течении трех часов подача ресурса будет восстановлена. Организован подвоз воды. Жители могут заказать дополнительный подвоз, обратившись в диспетчерскую службу Водоканала по телефону 8(342)4845737.
Вопрос остается на контроле министерства ЖКХ и благоустройства.
В Кизеле нет воды. По словам главы Кизеловского округа Андрея Родыгина, все из-за той же аварии на Чусовских линиях, в результате которой временно прекратилась подача электроэнергии на водозаборе «Ключи». Андрей Родыгин выехал на место совместно с директором Ключей и прокурором. На данный момент ведутся ремонтно — восстановительные работы.
В настоящее время набрали рабочее давление, вода подаётся в город. Заполняется транзитный водопровод. Наполняются резервуары в верхней, средней и нижней зонах. Подача воды уже открыта на верхней и средней зонах. Нижняя зона наполняется, туда будет осуществлён подвоз воды. Поручил МУП «Ключи» оперативно доносить информацию до населения, а также опубликовать график подвоза воды. Андрей Родыгин написал, что держит ситуацию на личном контроле.