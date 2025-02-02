В Пермском крае нет света, воды, тепла в Углеуральском, в Кизеле

По ситуации в Углеуральском, где с 1 февраля нет воды, света, тепла. По данным МинЖКХ края, сегодня днем произошло повторное отключение линии электропередач, которая находится в ведении компании Россети. В результате инцидента часть жителей, около 1,5 тысяч человек, а также 8 объектов социальной инфраструктуры в поселке Углеуральский остались без света. По данным местной администрации, теплоснабжение не прерывалось: котельные были переведены на резервные источники энергии и пониженные параметры работы. В настоящий момент электроснабжение на котельных восстановлено по постоянной схеме. Сейчас котельная выходит на рабочие параметры. Также планируется провести подомовой обход. По словам жителей, в домах по улице Коммунистической, тепла нет.