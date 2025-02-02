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Posted 2 февраля, 16:11

Published 2 февраля, 16:11

Modified 2 февраля, 16:14

Updated 2 февраля, 16:14

В Пермском крае нет света, воды, тепла в Углеуральском, в Кизеле

В Пермском крае нет света, воды, тепла в Углеуральском, в Кизеле

2 февраля 2025, 16:11
Фото: из блога Адрея Родыгина.
В редакцию Properm.ru пишут жители Пермского края, у них до сих пор нет воды, света, тепла (с 1 февраля). Кроме Углеуральского, сложная ситуация в Кизеле. Глава округа Андрей Родыгин сообщил, что воды в Кизеле нет из-за аварии на Чусовских линиях электропередач.

По ситуации в Углеуральском, где с 1 февраля нет воды, света, тепла. По данным МинЖКХ края, сегодня днем произошло повторное отключение линии электропередач, которая находится в ведении компании Россети. В результате инцидента часть жителей, около 1,5 тысяч человек, а также 8 объектов социальной инфраструктуры в поселке Углеуральский остались без света. По данным местной администрации, теплоснабжение не прерывалось: котельные были переведены на резервные источники энергии и пониженные параметры работы. В настоящий момент электроснабжение на котельных восстановлено по постоянной схеме. Сейчас котельная выходит на рабочие параметры. Также планируется провести подомовой обход. По словам жителей, в домах по улице Коммунистической, тепла нет.

Электроснабжение насосной станции водозабора, как сообщает МинЖКХ, восстановлено. Производится наполнение резервуаров водой. Ориентировочно в течении трех часов подача ресурса будет восстановлена. Организован подвоз воды. Жители могут заказать дополнительный подвоз, обратившись в диспетчерскую службу Водоканала по телефону 8(342)4845737.

Вопрос остается на контроле министерства ЖКХ и благоустройства.

В Кизеле нет воды. По словам главы Кизеловского округа Андрея Родыгина, все из-за той же аварии на Чусовских линиях, в результате которой временно прекратилась подача электроэнергии на водозаборе «Ключи». Андрей Родыгин выехал на место совместно с директором Ключей и прокурором. На данный момент ведутся ремонтно — восстановительные работы.

В настоящее время набрали рабочее давление, вода подаётся в город. Заполняется транзитный водопровод. Наполняются резервуары в верхней, средней и нижней зонах. Подача воды уже открыта на верхней и средней зонах. Нижняя зона наполняется, туда будет осуществлён подвоз воды. Поручил МУП «Ключи» оперативно доносить информацию до населения, а также опубликовать график подвоза воды. Андрей Родыгин написал, что держит ситуацию на личном контроле.

#Нет воды#Авария на электросетях#Авария на сетях#Нет света#Нет тепла
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