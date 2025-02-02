В Пермском крае пропала 12-летняя девочка

Posted 2 февраля, 07:13
Published 2 февраля, 07:13
Modified 2 февраля, 07:31
Updated 2 февраля, 07:31
В городе Верещагино Пермского края ищут 12-летнюю девочку, Полину Малышеву. Она ушла вечером из дома на улице Путейская. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей» сообщает, что девочка ростом 160 см, темные волосы, глаза карие, одета была в черную куртку с капюшоном, на ногах — белые кроссовки.
Всех, кому известно местонахождение Полины Малышевой, просят сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция;
112 — ЕДДС; +7(342)241-36-40 — БРНС Пермь; 8-912-880-41-60 — волонтёры; 8-958-244-12-84 — инфорг Юлия
UPD. Девочка найдена, жива! Волонтеры просят снять репосты