В России вынесен первый приговор за пропаганду чайлдфри

Posted 2 февраля, 05:00
Published 2 февраля, 05:00
Modified 2 февраля, 05:15
Updated 2 февраля, 05:15
Как сообщила полиция Севастополя, еще в конце января 2025 года оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по городу Севастополю выявили противоправный контент, размещённый в публичном доступе.
29-летняя женщина размещала в социальной сети на своей странице публикации «мизантропического содержания, в том числе высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни».
После того, как закон о запрете пропаганды отказа от деторождения был принят, владелица аккаунта, по мнению полицейских, должна была удалить все эти «антидетские мемы», но не удалила. Они оставались на её странице доступными для неопределённого количества пользователей.
В отношении правонарушительницы сотрудники полиции составили административный протокол по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения».
По решению суда женщине назначено наказание в виде штрафа 50 тысяч рублей.