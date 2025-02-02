Жительница Пермского края предстанет перед судом за создание фирм-«однодневок»

Posted 2 февраля, 10:29
Published 2 февраля, 10:29
Modified 2 февраля, 10:31
Updated 2 февраля, 10:31
По данным следствия, летом 2021 года женщина, находясь в тяжелом финансовом положении, согласилась за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и стать номинальным директором коммерческой организации. Инициаторами сделки выступили третьи лица, чьи личности устанавливаются.
В июне–июле 2021 года обвиняемая оформила фирму, после чего открыла в 10 банках Перми расчетные счета и передала злоумышленникам доступ к ним. Полученные реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций.
Женщина полностью признала вину в ходе следствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Расследование проведено при сотрудничестве налоговых органов и финансовых учреждений, выявивших подозрительную активность на счетах организации.