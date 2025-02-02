Жительница Пермского края предстанет перед судом за создание фирм-«однодневок»

По данным следствия, летом 2021 года женщина, находясь в тяжелом финансовом положении, согласилась за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и стать номинальным директором коммерческой организации. Инициаторами сделки выступили третьи лица, чьи личности устанавливаются.