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Posted 2 февраля, 10:29

Published 2 февраля, 10:29

Modified 2 февраля, 10:31

Updated 2 февраля, 10:31

Жительница Пермского края предстанет перед судом за создание фирм-«однодневок»

Жительница Пермского края предстанет перед судом за создание фирм-«однодневок»

2 февраля 2025, 10:29
Следствием отделения полиции №1 Кизела (МО МВД России «Губахинский») завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней местной жительницы. Ей инкриминируют 10 эпизодов неправомерного оборота платежных средств.

По данным следствия, летом 2021 года женщина, находясь в тяжелом финансовом положении, согласилась за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо и стать номинальным директором коммерческой организации. Инициаторами сделки выступили третьи лица, чьи личности устанавливаются.

В июне–июле 2021 года обвиняемая оформила фирму, после чего открыла в 10 банках Перми расчетные счета и передала злоумышленникам доступ к ним. Полученные реквизиты использовались для проведения незаконных финансовых операций.

Женщина полностью признала вину в ходе следствия. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Расследование проведено при сотрудничестве налоговых органов и финансовых учреждений, выявивших подозрительную активность на счетах организации.

#Полиция#Фирмы-однодневки#Налоговые преступления
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