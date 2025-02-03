Argentum Security. Пермское охранное агентство внесли в реестр недобросовестных

Posted 3 февраля, 10:17
Published 3 февраля, 10:17
Modified 3 февраля, 10:20
Updated 3 февраля, 10:20
Пермское УФАС включило сведения об ООО ЧОА «Аргентум-Секьюрити» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили сегодня в антимонопольном ведомстве. Агентство представило в заявке, поданной для участия в госзакупках, недостоверную информацию.
С требованием включить в реестр охранную фирму в УФАС обратилось руководство «Краевой клинической стоматологической поликлиники». В 2022 году ГБУЗ ПК «ККСП» (заказчик) провело конкурс на оказание услуг охраны объектов учреждения здравоохранения. С победителем конкурса ООО ЧОА «Аргентум-Секьюрити» был заключен контракт стоимостью около 3,5 млн рублей. В рамках контракта агентству надлежало оказывать охранные услуги в отделениях поликлиники по адресам на ул. Мира, 47 и Братьев Игнатовых, 4, в течение 2023–2024 годов.
Однако выяснилось, что подрядчик представил в заявке на участие недостоверную информацию об опыте работ, что позволило ему стать победителем конкурса. Недобросовестное поведение подрядчика нарушило закон о закупках.
Пермское УФАС приняло решение включить сведения о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. В течение этого периода организации запрещено участвовать в закупках на оказание охранных услуг.
Из арбитражной картотеки следует, что в 2025 году Росгвардия подала иск к ЧОА «Аргентум-Секьюрити» — о привлечении к административной ответственности по ч.4 ст. 14.1 КоАП РФ о незаконной деятельности в нарушение лицензии на несение службы с применением огнестрельного оружия. В октябре 2024 года агентство уже штрафовали за данное нарушение.
Согласно открытым данным, организация осуществляет охрану множества учреждений образований, спорта здравоохранения и культуры. В том числе — Пермского ТЮЗа, краевой Академии игровых видов спорта и других организаций.