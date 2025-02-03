Argentum Security. Пермское охранное агентство внесли в реестр недобросовестных

С требованием включить в реестр охранную фирму в УФАС обратилось руководство «Краевой клинической стоматологической поликлиники». В 2022 году ГБУЗ ПК «ККСП» (заказчик) провело конкурс на оказание услуг охраны объектов учреждения здравоохранения. С победителем конкурса ООО ЧОА «Аргентум-Секьюрити» был заключен контракт стоимостью около 3,5 млн рублей. В рамках контракта агентству надлежало оказывать охранные услуги в отделениях поликлиники по адресам на ул. Мира, 47 и Братьев Игнатовых, 4, в течение 2023–2024 годов.